La tierna sorpresa que emocionó a Ian Lucas: llegó Paris

Ian Lucas atraviesa un presente cargado de proyectos y celebraciones, y ahora sumó un nuevo motivo de alegría a su vida personal. El influencer, ganador de MasterChef Celebrity, presentó a Paris, una pequeña perrita que llegó a su hogar como una inesperada sorpresa de la mano de su amigo y colega uruguayo Fede Vigevani.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Todo comenzó como una broma preparada por el círculo íntimo de Ian, que intentó mantener el misterio mientras él trataba de descubrir qué se escondía detrás del particular regalo.

Ian Lucas presentó a Paris, la cachorra que llegó de sorpresa a su vida

Finalmente, llegó la revelación. Entre la sorpresa y la emoción, Ian descubrió que se trataba de una cachorra. "Sorpresa...", expresó el influencer, todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo.

Fede Vigevani fue quien terminó de confirmar el regalo. "Abrí. Despacito", le indicó entre risas, antes de contarle el verdadero motivo de la sorpresa: "Un regalito para vos. Tanto que querías un perro, ahí tenés".

El regalo detrás de una amistad

La llegada de Paris tuvo además un significado especial para Ian. Según explicó Fede, el regalo surgió a partir del deseo que su amigo había manifestado en reiteradas oportunidades de tener un perro en su casa.

"Es en serio. No, no pienses que es una broma, es en serio. Todo el tiempo me decías que querías un perro en tu casa. Esa es mi forma para acompañarte cuando no esté ahí", explicó el creador de contenido uruguayo.

Visiblemente emocionado, Ian agradeció el gesto y destacó la amistad que mantiene con Fede. La cachorra se convirtió así en una nueva compañía para el influencer, que decidió compartir su llegada con la enorme comunidad que lo sigue en redes sociales.

Fede Vigevani sorprendió a Ian Lucas con un regalo muy especial.

Paris ya tiene sus propias redes

La repercusión no tardó en llegar y Paris rápidamente se convirtió en protagonista de las publicaciones de Ian. El influencer compartió distintas imágenes de la cachorra y, además, la pequeña ya cuenta con su propio perfil de Instagram.

Ahora, entre nuevos proyectos, metas cumplidas y la llegada de una nueva compañera, Ian Lucas tiene un motivo más para celebrar. Paris ya ocupa un lugar especial en su hogar y, también, en las redes sociales del influencer.