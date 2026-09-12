Lady Gaga se convirtió en mamá: la cantante dio la bienvenida a su primer bebé junto con Michael Polansky

Lady Gaga habría sido madre por primera vez junto a su pareja, el empresario Michael Polansky, según reportaron Page Six y People. La cantante, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, mantiene desde hace años una relación con Polansky, con quien se comprometió en 2024.

La noticia tomó fuerza luego de que Page Six publicara imágenes de la artista caminando por las calles de California junto a Polansky mientras llevaba en brazos a un bebé. Las fotografías rápidamente se viralizaron y despertaron especulaciones sobre la llegada del primer hijo de la pareja.

Lady Gaga fue fotografiada junto a Michael Polansky con un bebé en brazos

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el nombre, el sexo o la fecha exacta de nacimiento del bebé, y ni Lady Gaga ni Michael Polansky realizaron un anuncio oficial al respecto.

La llegada de un hijo se da luego de que la cantante hablara públicamente en distintas oportunidades sobre su deseo de convertirse en madre. En una entrevista con Access Hollywood, Gaga había expresado: "Realmente quiero ser mamá", y señaló que ese era uno de sus grandes proyectos personales.

La cantante había hablado públicamente sobre su deseo de ser madre

En marzo de 2025, durante una entrevista con The New York Times, volvió a referirse al tema y aseguró que estaba "emocionada por ser madre". También habló sobre la importancia de permitir que sus futuros hijos pudieran construir su propia identidad y elegir el camino que quisieran seguir.

La relación entre Lady Gaga y Michael Polansky Lady Gaga y Michael Polansky

comenzaron su relación a finales de 2019 y fueron vistos públicamente juntos por primera vez en 2020. Desde entonces, el empresario acompañó a la cantante en distintos eventos y momentos importantes de su carrera.

Tras más de cuatro años de relación, la pareja anunció su compromiso en 2024. En los MTV Video Music Awards de 2025, Gaga se refirió públicamente a Polansky como "el amor de mi vida".

La pareja mantiene su relación desde 2019 y se comprometió en 2024

Quién es Michael Polansky

Michael Polansky tiene 42 años y es empresario e inversor tecnológico. Graduado de Harvard, actualmente se desempeña como CEO de The Parker Group.

Con el avance de su relación con Gaga, Polansky también comenzó a ocupar un lugar importante en su vida profesional. La propia cantante contó que él la incentivó a regresar de lleno a la música pop y que participó en la composición y producción de canciones de Mayhem, su más reciente álbum.

Mientras se espera una eventual confirmación oficial de la pareja, las imágenes de Lady Gaga junto al bebé abrieron un nuevo capítulo en la vida personal de una de las artistas más reconocidas del pop mundial.