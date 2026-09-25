Lali en River: horarios, accesos, entradas y todo lo que tenés que saber

Lali llega al Estadio River Plate este sábado 26 de septiembre para protagonizar el cierre de una etapa de su carrera con un show que reunirá a miles de personas. Las entradas se encuentran agotadas y la jornada tendrá su apertura de puertas a las 17 horas, mientras que el comienzo del espectáculo está previsto para las 21.

El recital forma parte de una gira que sumó tres estadios River Plate anunciados en menos de seis meses y ocho estadios en total, en el marco de la era de No Vayas A Atender Cuando El Demonio Llama. Su último álbum superó las 200 millones de reproducciones y fue señalado como el disco argentino más vendido de 2025.

Lali se prepara para el cierre de su gira en el Estadio River Plate

Cuándo y dónde es el show de Lali

El recital será el sábado 26 de septiembre en el Estadio River Plate, ubicado en Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, CABA.

Apertura de puertas: 17 hs.

17 hs. Comienzo del show: 21 hs.

21 hs. Entradas: agotadas.

Horarios: las puertas abrirán a las 17 y el show comenzará a las 21

Los accesos al estadio

Para facilitar el ingreso, se habilitarán distintos accesos según la ubicación de cada entrada:

Ingreso 1: Parking Ex-Tiro Federal - Av. Lugones y Campos Salles.

Parking Ex-Tiro Federal - Av. Lugones y Campos Salles. Ingreso 2: Campo trasero - Av. Libertador y Campos Salles.

Campo trasero - Av. Libertador y Campos Salles. Ingreso 3: Plateas Belgrano inferior, baja y media - Av. Libertador y Udaondo.

Plateas Belgrano inferior, baja y media - Av. Libertador y Udaondo. Ingreso 4: Campo delantero - Av. Libertador y Udaondo.

Campo delantero - Av. Libertador y Udaondo. Ingreso 6: Campo delantero - Av. Alcorta y Monroe.

Campo delantero - Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 7: Parking interno River - Av. Alcorta y Monroe.

Parking interno River - Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 8: Platea San Martín alta - Av. Alcorta y Monroe.

Platea San Martín alta - Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 9: Platea Sívori media - Av. Alcorta y Monroe.

Platea Sívori media - Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 10: Plateas San Martín inferior, baja y media - Av. Alcorta y Monroe.

Plateas San Martín inferior, baja y media - Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 11: Platea Sívori alta - Av. Alcorta y Monroe.

La artista llega a River con las entradas completamente agotadas

Cómo llegar a River

Quienes asistan al recital podrán utilizar diferentes medios de transporte público.

Colectivos: las líneas informadas para llegar a la zona son 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194, 15, 29, 42, 55, 64, 113, 114, 118, 130, 28, 107, 33, 34, 37, 42, 45 y 160.

Tren Belgrano Norte: la estación más cercana indicada es Ciudad Universitaria.

Para el sentido hacia Villa Rosa, el último servicio del sábado está previsto a las 00:07, mientras que el último del domingo será a las 23:42. En sentido hacia Retiro, el último servicio del sábado será a las 23:52 y el del domingo a las 23:42.

Subte: también se podrá utilizar la línea D, con descenso en la estación Congreso de Tucumán. El servicio tendrá horario extendido hasta la 1:30 de la madrugada.

Las opciones de transporte público para llegar al estadio

Estacionamiento

Quienes decidan llegar en auto podrán utilizar dos opciones de estacionamiento:

Ex Tiro Federal: exclusivo para plateas Belgrano. Valor: $70.000 + servicio.

exclusivo para plateas Belgrano. Valor: $70.000 + servicio. Club Atlético River Plate (interno): valor: $70.000 + servicio.

Habrá dos opciones de estacionamiento para quienes lleguen en auto

Qué objetos no se pueden ingresar

Entre los elementos que estarán prohibidos se encuentran:

Mochilas grandes.

Sustancias ilegales.

Equipos de mate.

Banderas y palos de banderas.

Pelotas.

Equipos de fotografía y video.

iPads, tablets, handys y laptops.

Selfie sticks.

Aerosoles y líquidos inflamables.

Animales o mascotas.

Instrumentos musicales.

Alimentos y bebidas.

Paraguas o sombrillas.

Pirotecnia y explosivos.

Cascos.

Camisetas de fútbol o políticas.

Armas u objetos punzocortantes.

Vehículos de cualquier tipo.

Carpas o sillas.

Bocinas de aire.

Carteles políticos o religiosos.

Coolers.

La lista de elementos que estarán prohibidos durante el show

Accesibilidad

Las personas con movilidad reducida podrán acceder a la Platea Belgrano media/baja junto a un acompañante, siempre que ambos tengan entrada para el show.

En ese sector habrá baños accesibles y espacios destinados a personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida. El ingreso será por Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna.

Información para personas con movilidad reducida y sus acompañantes

Las ubicaciones serán asignadas por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad. Al momento del ingreso se solicitará el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Con todo dispuesto para la jornada, Lali se prepara para cerrar esta etapa de su gira en River, en un show que tendrá sus puertas abiertas desde las 17 y comenzará a las 21.