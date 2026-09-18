Lali Espósito lució una remera de "Las Malvinas son argentinas" en San Sebastián

Lali Espósito llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián y volvió a captar la atención desde su primera aparición ante la prensa y los fotógrafos. La actriz y cantante viajó a España para acompañar la presentación de Glaxo, pero fue el mensaje de su look el que rápidamente se convirtió en uno de los detalles más comentados de su llegada.

Lali eligió una remera blanca con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", escrita en letras negras. El diseño utiliza la misma tipografía que apareció en la bandera que los jugadores de la Selección Argentina mostraron después del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Lali Espósito llegó al Festival de San Sebastián

La artista completó el look con un blazer negro oversized, anteojos oscuros y botas altas acordonadas, aunque dejó visible la frase de la camiseta. Las imágenes de su llegada comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y fueron replicadas por distintos medios.

Lali en el Festival de San Sebastián

La presencia de Lali en el certamen español está vinculada a Glaxo, la nueva película dirigida por Benjamín Naishtat, que forma parte de la Sección Oficial y compite por la Concha de Oro.

La actriz lució la remera con la frase sobre Malvinas

La película está basada en la novela homónima de Hernán Ronsino y cuenta con un elenco integrado, además de Lali, por Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh. Su primera proyección en San Sebastián está prevista para el domingo 20 de septiembre.

Se trata, además, de un regreso de Espósito al festival: en 2025 había participado como integrante del jurado de la Sección Oficial y este año vuelve como parte del elenco de una película en competencia.

Lali se prepara para su tercer River

Mientras atraviesa su agenda cinematográfica en España, Lali también continúa con su recorrido musical. La cantante tiene confirmado un tercer show en el estadio River Plate para el sábado 26 de septiembre, fecha que marcará el cierre de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

Lali se prepara para su tercer River Plate

El nuevo concierto llegará después de sus dos presentaciones anteriores en el Monumental, que reunieron a más de 160.000 personas entre ambas fechas, según datos difundidos sobre esos shows. Con esta nueva presentación, la gira llegará a tres River en 2026, después de cinco fechas en Vélez durante 2025.