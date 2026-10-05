Lali Espósito tuvo su tercera despedida de soltera: del guiño a Leo Mattioli al inesperado show de Sandro

Tal como dice una de sus canciones, para Lali Espósito dos no parecen ser suficientes. La cantante tuvo una nueva celebración previa a su casamiento con Pedro Rosemblat y disfrutó de su tercera despedida de soltera, esta vez rodeada de amigos y figuras cercanas.

Después de su viaje a Brasil y del festejo que había realizado el viernes en Buenos Aires con bingo musical, torta y la frase "Me enamoré, taradas" como protagonista, Lali volvió a reunirse con su círculo íntimo para una cena que tuvo varios momentos particulares.

Entre los presentes estuvieron Juliana Gattas, Mery del Cerro, Dillom y Martín Rechimuzzi, quienes compartieron diferentes imágenes y videos de la celebración.

El guiño a Leo Mattioli

Una de las primeras postales que trascendió de la noche mostró a Lali en una producción inspirada en la estética de Leo Mattioli.

La cantante posó frente a una pared bordó con líneas verticales onduladas, con el cabello oscuro recogido, lentes de sol, labios rojos y una rosa junto a su rostro. El look se completó con una camisa roja, aros con forma de flor y distintos accesorios.

La imagen rápidamente llamó la atención por el guiño al recordado cantante santafesino.

x: lali mattioli no existe lali mattioli existiendo: https://t.co/19uWMwoPF2 — memi%uD83E%uDDDA%uD83C%uDFFB%u200D%u2640%uFE0F (@lalixmiranda) October 4, 2026

La sorpresa que llegó de la mano de Sandro

Pero uno de los momentos más particulares de la noche llegó cuando Lali fue sorprendida por Juan Carlos Andrizzi, conocido por su homenaje a Sandro.

El artista ingresó al salón interpretando "Rosa, Rosa" y la reacción de Lali no se hizo esperar. La cantante dejó su copa y se acercó para cantar junto a él.

El momento quedó registrado en los videos compartidos durante la celebración. Mientras filmaba, Martín Rechimuzzi acompañó la escena con una frase dedicada al ídolo argentino: "Sandro es mi vida, todos somos hijos de la calle".

El imitador de SANDRO CAYÓ A LA DESPEDIDA DE SOLTERA DE LALI. https://t.co/ZkDApDhm8J — Real Time (@RealTimeRating) October 4, 2026

Después de la canción, Andrizzi se tomó unos minutos para conversar con Lali y contó una particular historia vinculada a su traje.

"El smoking que tengo me lo regaló él. Fijate cómo es la vida que mi hija es fanática tuya y ahora es mi representante".

Mientras tanto, Dillom, vestido con traje gris y lentes oscuros, también fue parte de la celebración.

Entre bromas, comida, música y distintas sorpresas, Lali continúa transitando la previa de su casamiento con una serie de celebraciones junto a sus amigos y familiares. Y, por ahora, todo indica que la fórmula elegida es clara: si dos festejos fueron pocos, tres parecen ser la medida justa.