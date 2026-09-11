Lali Espósito vuelve al cine con "Glaxo": tráiler, de qué trata la película y cuándo se estrena

Lali Espósito atraviesa un 2026 con múltiples proyectos y ahora vuelve a ponerse frente a las cámaras para protagonizar una nueva película.

La artista presentó el primer tráiler de "Glaxo", el film dirigido por Benjamín Naishtat que llegará a importantes festivales internacionales.

La película está basada en la novela homónima del escritor Hernán Ronsino y combina drama y suspenso en una historia marcada por los secretos, los vínculos y una traición.

De qué trata "Glaxo", la nueva película de Lali Espósito

La historia transcurre en Chivilcoy, en 1957, y comienza con la llegada de un ex policía y su esposa. Su aparición modifica la relación entre cuatro jóvenes y desencadena una serie de situaciones relacionadas con secretos del pasado y las consecuencias de una traición.

El tráiler anticipa el tono de la película y presenta una frase que funciona como eje de la historia: "Esta es la historia de una traición".

A partir de ese conflicto, la trama se desarrolla alrededor de los vínculos entre sus protagonistas y de aquello que queda oculto durante años.

Quiénes acompañan a Lali Espósito en "Glaxo"

Además de Lali Espósito, la película cuenta con un elenco integrado por Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh.

También participa Joaquín Bonadeo, quien tiene una presentación especial dentro del film.

"Glaxo" es una coproducción argentino-brasileña realizada por Rei Pictures y RT Features. Parte del rodaje se llevó adelante en Brasil.

Cuándo se estrena "Glaxo"

La película tendrá su primera gran presentación internacional en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde formará parte de la sección Special Presentations. La proyección está prevista para el viernes 11 de septiembre.

Luego, el film llegará al Festival de San Sebastián, donde tendrá una función el 20 de septiembre como parte de la selección oficial.

Además, "Glaxo" fue seleccionada para competir por el premio a Mejor Película en el Festival de Londres.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para su estreno comercial en salas argentinas, por lo que su recorrido comenzará en el circuito internacional de festivales.

El gran presente profesional de Lali Espósito

El regreso de Lali a la actuación se suma a un año de mucha actividad para la artista, que también continúa con su carrera musical.

Luego de agotar las entradas para sus shows en River Plate del 6 y 7 de junio, Lali anunció una tercera fecha para el 26 de septiembre, con la que cerrará su "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama Tour".

En los Premios Gardel 2026, su último disco obtuvo los reconocimientos a Mejor Álbum Artista Pop y Mejor Canción Pop, esta última por su colaboración con Miranda!.

Además, durante julio participó del Madrid Orgullo 2026, donde se presentó ante más de 25.000 personas, y este año también se incorporó a la programación de Somos Gelatina.

El esperado regreso de Lali Espósito al cine

Con "Glaxo", Lali Espósito suma un nuevo desafío a su carrera y vuelve a explorar su faceta actoral en una producción que tendrá un importante recorrido por festivales internacionales.

El estreno en Toronto marcará el comienzo de una nueva etapa para la película, que luego continuará su camino por otros grandes encuentros cinematográficos.







