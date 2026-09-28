Lali habló sobre el suicidio y la discapacidad durante su show en River

Durante su tercer show en el estadio Monumental, Lali Espósito interrumpió por unos minutos el desarrollo del recital para hablar sobre una problemática que, según explicó, la preocupa especialmente: el suicidio entre adolescentes y jóvenes en Argentina. El momento ocurrió antes de que interpretara por primera vez en uno de sus shows "Ciudad de Pobres Corazones", canción de Fito Páez.

La artista explicó que la elección del tema no fue casual y que en las últimas semanas había leído una noticia que la había impactado. "Esta canción me pone un poco nerviosa cantarla, primero porque no la canté nunca en un show, pero se me apareció pensando en la imagen de este momento. Se me apareció porque en las últimas semanas estuve leyendo una noticia que me inquietó y me entristeció un montón", expresó frente al público.

Lali habló sobre el suicidio juvenil durante su show en River

A continuación, Lali se refirió a las estadísticas sobre suicidio en la población joven y planteó interrogantes sobre la respuesta de la sociedad y de las autoridades ante esta problemática. "Argentina, que es de muchos récords bárbaros, en el deporte, en el arte, tiene uno que no es para nada bueno y es muy doloroso", señaló.

En ese contexto, sostuvo: "En los últimos años y, en este momento en particular, nuestro país tiene la mayor tasa de suicidios entre personas de 15 y 34 años. Y creo que es una edad de muchos de los que estamos acá, más o menos".

La cantante también afirmó que el suicidio se convirtió, según su referencia, en una de las principales causas de muerte entre los jóvenes y cuestionó qué se está haciendo frente a esta situación: "Obviamente, uno se pregunta qué estamos haciendo como sociedad y qué están haciendo las autoridades con esta problemática tan dolorosa".

La artista compartió una experiencia personal con el público

La experiencia personal que compartió con el público

Después de hablar sobre la problemática a nivel social, Lali contó que el tema también la atravesaba desde una experiencia personal reciente. La artista reveló que hace dos meses perdió a una persona muy querida por suicidio.

"Yo perdí hace dos meses a un ser querido. Hace dos meses perdí a una persona muy, muy querida que se suicidó. Hoy no está acá. En el último River estuvo y hoy no está acá", expresó.

Lali interpretó "Ciudad de Pobres Corazones", de Fito Páez

A partir de esa experiencia explicó el significado que tomó para ella la canción de Fito Páez en ese momento del recital. "Pensando en eso se me cruzó esta canción tan preciosa, de un artista precioso", dijo antes de dedicar la interpretación a quienes atraviesan situaciones similares.

Lali amplió además el mensaje hacia las familias que atraviesan otras situaciones de dolor y mencionó especialmente a quienes acompañan a personas con discapacidad.

"Y la vamos a hacer para las familias de las personas que la están pasando mal en esto y otro montón de cosas. Como por ejemplo las familias de personas con discapacidad, que se sienten muy solas", expresó.

Antes de comenzar la canción, cerró su mensaje con un reconocimiento a quienes atraviesan pérdidas o acompañan a seres queridos en situaciones difíciles: "Desde este escenario le mandamos un beso a las familias que han perdido a alguien y a las personas que sufren todos los días por la dolencia de un ser querido. Para ellos".

Con ese mensaje, Lali dio paso a su interpretación de "Ciudad de Pobres Corazones", convirtiendo uno de los momentos del recital en un espacio de reflexión sobre salud mental, pérdidas y el acompañamiento a las familias.

Que importante es tener artistas como ella que aprovechan un lugar tan enorme para visibilizar un tema tan importante y expresar el apoyo a través de la música. Lali sos lo más grande que hay %u2764%uFE0F pic.twitter.com/9dRb0cV3eT — Danna (@DannaVillamil13) September 27, 2026





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