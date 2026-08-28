Lali viajó a Río de Janeiro con sus amigas y crecen los rumores sobre su despedida de soltera

A ocho meses de anunciar su compromiso con Pedro Rosemblat, Lali vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez por un viaje que realizó junto a un grupo de amigas a Río de Janeiro. Aunque la cantante no confirmó oficialmente el motivo de la escapada, las imágenes que aparecieron en redes sociales despertaron rumores entre sus seguidores sobre una posible despedida de soltera.

Lali y Rosemblat anunciaron su casamiento el pasado 14 de enero, cuando la artista compartió en Instagram una fotografía en la que mostró el anillo de compromiso y confirmó la noticia con un contundente "Nos casamos". Desde entonces, ambos mantienen bajo reserva los detalles de la celebración y todavía no trascendió oficialmente la fecha de la boda.

Lali y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento en enero

Ahora, el viaje de la cantante a Brasil volvió a poner el casamiento en el centro de las conversaciones. Las primeras pistas aparecieron a través de Mery del Cerro, una de sus amigas más cercanas, quien compartió en sus redes sociales una imagen de un almuerzo junto a un grupo de mujeres en un hotel del barrio de Leblon.

Mery del Cerro compartió una postal del grupo desde Leblon

A partir de esa publicación, comenzaron a circular nuevas imágenes de Lali en distintos puntos de Río de Janeiro. La cantante fue vista junto a Cande Vetrano y la productora Morena Fernández Quinteros, quienes también formarían parte del grupo que acompañó a la artista durante la escapada.

Las fotografías rápidamente fueron compartidas por fanáticos en redes sociales y alimentaron las especulaciones. Incluso, algunos seguidores que se cruzaron con Lali durante su estadía en Brasil pudieron fotografiarse con ella y obtener un saludo de la artista.

Las imágenes despertaron rumores entre los fanáticos de la cantante

Los fanáticos no tardaron en compartir las imágenes de Lali en Río

Por el momento, Lali no confirmó que el viaje haya sido una despedida de soltera, por lo que se trata de una versión que surgió entre sus fanáticos a partir de las imágenes y la compañía elegida para la escapada.

Mientras tanto, la cantante continúa con su agenda profesional. El próximo 26 de septiembre, Lali volverá a presentarse en el estadio River Plate, en el marco de una nueva fecha de su etapa de shows multitudinarios.

Lali volverá a presentarse en River el próximo 26 de septiembre

Entre música, amigos y preparativos, la boda con Pedro Rosemblat se acerca y cada nueva aparición de la pareja o de su círculo íntimo despierta la atención de sus seguidores, que esperan conocer cuándo y cómo será finalmente el gran día.