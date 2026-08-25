Lali y el rumor de Madonna en River: "Me encantaría"

Lali Espósito se prepara para cerrar una de las etapas más importantes de su carrera con su tercer show en el estadio River Plate y, mientras crece la expectativa por la fecha, un fuerte rumor comenzó a circular entre sus fanáticos: la posible aparición de Madonna como invitada especial.

Consultada por Martín Cirio sobre esta posibilidad, la cantante eligió ponerle un freno a las especulaciones, aunque tampoco descartó por completo la idea. "¿Puedo traer a Madonna a la Argentina? Paren un poco. Me encantaría, pero bajen las expectativas", expresó Lali entre risas.

Lejos de revelar quiénes serán los invitados de la última fecha, la artista sí dejó una pista que volvió a encender las teorías. "Lo que no significa que no estamos armando un espectáculo increíble con participación de gente potente. ¡Paren un poco! ¡Es mucho!", agregó.

Lali nos bajo de nuestros Delirios de tener a Madonna en el River del 26 de septiembre %uD83E%uDD72 pic.twitter.com/UjEJ2Cm4If August 23, 2026

Los invitados que ya compartieron escenario con Lali

La presencia de grandes artistas ya forma parte de la historia reciente de los shows de Lali. Durante sus dos primeras presentaciones en River Plate, la cantante compartió escenario con Dillom, Miranda! y DUKI, artistas que participaron en distintas canciones de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados del tour fue la aparición sorpresa de Kylie Minogue, quien se sumó al escenario durante uno de los shows en el Monumental. El encuentro entre ambas artistas se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la gira.

Ahora, Lali se prepara para volver a River por última vez en el marco de este tour. La cita será el sábado 26 de septiembre, en una fecha que marcará el cierre de esta etapa y que además tendrá un significado especial: coincidirá con el segundo aniversario del lanzamiento de "Fanático", la canción que marcó el comienzo de una nueva etapa artística para la cantante.

Después de cinco shows agotados en Vélez Sarsfield durante 2025 y dos River Plate en 2026, Lali llegará a su tercera presentación en el Monumental con una expectativa cada vez mayor.

Mientras la artista promete un espectáculo con "gente potente", el nombre de Madonna continúa alimentando las especulaciones entre sus seguidores. Por ahora, Lali no confirmó ni negó la presencia de la estrella internacional, pero dejó abierta una incógnita que seguramente continuará creciendo hasta el próximo 26 de septiembre.