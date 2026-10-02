Lali y TINI: "1Amor" llega a Spotify con el video de su encuentro en River

"1Amor" suma un nuevo capítulo. El Spotify Single de Lali ahora tiene un registro audiovisual especial: el video de la presentación que la artista compartió con TINI en el Estadio River Plate ya puede verse en la plataforma, en exclusiva por 24 horas.

El momento ocurrió el sábado 26 de septiembre, durante el tercer show de Lali en el Monumental en 2026 y la última presentación del año de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama. La fecha llegó con entradas agotadas y funcionó como cierre de una etapa que había comenzado dos años atrás con "Fanático".

Una noche de invitados y canciones

El encuentro con TINI fue parte de un show de aproximadamente tres horas, en el que Lali recorrió distintas etapas de su carrera y presentó canciones de No vayas a atender cuando el demonio llama junto a varios invitados.

Lali y TINI compartieron escenario en River

Miranda! volvió a compartir escenario con la cantante para interpretar "Mejor que vos", mientras que Dillom se sumó para "33", la colaboración que ambos tienen incluida en el álbum.

La noche también tuvo momentos vinculados a otras etapas de la carrera de Lali, con canciones como "Boomerang", "Ego", "Fanático", "No me importa", "A bailar" y "Soy".

El cierre de una etapa

El tercer River llegó exactamente dos años después del lanzamiento de "Fanático", canción que marcó el comienzo de la etapa de No vayas a atender cuando el demonio llama. Durante el show, Lali recordó esa fecha y señaló que se trataba de una canción especialmente importante dentro del recorrido del álbum.

La gira llevó a la artista por distintas ciudades de Argentina, además de Uruguay y España. En 2025 había realizado cinco shows agotados en Vélez y durante 2026 sumó tres presentaciones en River. Los dos primeros recitales en el Monumental habían reunido, según datos publicados previamente, a más de 160.000 espectadores.

Ahora, el registro de uno de los momentos más comentados de aquella última noche llega a Spotify.

"1Amor" suma ahora su versión audiovisual en Spotify

"1Amor", ahora en formato audiovisual

La canción "1Amor" ya formaba parte del repertorio de Lali y aparece actualmente entre sus principales canciones en Spotify.

Con el lanzamiento del video de River, el tema suma el registro de un encuentro esperado entre dos figuras de distintas generaciones del pop argentino, capturado frente al público del Monumental.