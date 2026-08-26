Las canciones de Dolly Parton que dejaron al descubierto su vida, sus ideas y su lucha por las mujeres

La muerte de Dolly Parton representa una enorme pérdida para la música y generó un fuerte impacto en el ambiente artístico.

La despedida de una de las figuras más influyentes del country no solo conmueve a sus seguidores, sino también a generaciones de músicos que encontraron inspiración en su voz, sus canciones y su particular manera de contar historias.

Su historia en la música

A lo largo de más de medio siglo de trayectoria, Parton construyó una carrera que excedió ampliamente los límites de la música country. Fue cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, pero también una artista que convirtió diferentes momentos de su vida en canciones capaces de atravesar generaciones.

Llegó a escribir alrededor de 3.000 canciones y publicó más de medio centenar de álbumes de estudio. Sus trabajos vendieron más de 100 millones de unidades y llevaron su figura mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Su historia comenzó en Locust Ridge, Tennessee, donde creció como una de los 12 hijos de una familia de bajos recursos. Aquella infancia quedó reflejada en varias de sus composiciones y ayudó a construir una identidad artística que nunca se desprendió de sus raíces.

Pero su legado también estuvo marcado por una personalidad que desafió los prejuicios. Su característica cabellera rubia, las plataformas y su particular estilo fueron objeto de críticas durante años. Parton, lejos de modificar su imagen para adaptarse a las expectativas ajenas, decidió convertir esas críticas en parte de su identidad.

Ya en 1967, con "Dumb Blonde", dejó clara su postura: "Solo porque soy rubia, no creas que soy tonta".

"Jolene": celos, inseguridad y una historia que nació de la vida real

Entre todas sus composiciones, "Jolene" ocupa un lugar especial. Lanzada en 1973, se convirtió en uno de los grandes clásicos de Dolly Parton y llegó a ser incluida por Rolling Stone entre las 500 mejores canciones de la historia.

La historia detrás del tema surgió de una situación real. Parton había observado que su marido, Carl Dean, visitaba con frecuencia una sucursal bancaria donde una cajera pelirroja y de ojos verdes parecía prestar especial atención a él.

Pero la canción no relata una infidelidad consumada. En lugar de presentar a otra mujer como una enemiga, Parton construyó una súplica cargada de inseguridad: una mujer le pide a otra que no le quite a su pareja simplemente porque tiene la posibilidad de hacerlo.

Esa mirada convirtió a "Jolene" en una canción sobre los celos, pero también sobre la vulnerabilidad y los temores que pueden aparecer dentro de una relación.

El tema trascendió generaciones y fue versionado por artistas como Miley Cyrus, Beyoncé, The White Stripes y Olivia Newton-John. Incluso llegó a inspirar un personaje y un episodio de Los Simpson.

"9 to 5": cuando Dolly convirtió una canción en un reclamo laboral

Si "Jolene" mostró su costado más íntimo, "9 to 5" expuso una faceta mucho más reivindicativa.

Parton compuso la canción para la película homónima de 1980, protagonizada junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

La composición tomó como referencia a la organización real 9to5, un movimiento de mujeres trabajadoras de oficina que había surgido en Boston en 1972.

El propio título hacía referencia a la tradicional jornada laboral estadounidense, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Pero la canción iba mucho más allá de describir una rutina.

Parton puso el foco en los bajos salarios, la explotación, la falta de reconocimiento y el acoso laboral, especialmente en un mercado de trabajo dominado por hombres.

Así, "9 to 5" terminó transformándose en un himno para quienes reclamaban mejores condiciones laborales y mayor dignidad en el ámbito profesional.

"Just Because I'm a Woman" y una mirada sobre el doble estándar

La defensa de las mujeres apareció mucho antes en la carrera de Parton.

En 1968, la artista publicó "Just Because I'm a Woman", una canción en la que cuestionó la doble vara con la que la sociedad juzgaba la vida amorosa de hombres y mujeres.

La composición defendía una idea que para aquella época resultaba especialmente provocadora: los errores de una mujer no deberían juzgarse de manera diferente simplemente por su género.

Parton planteaba que una persona debía ser valorada por su carácter, sus decisiones presentes y su honestidad, y no por prejuicios vinculados con su condición de mujer.

La inspiración volvió a surgir de una experiencia personal. Durante los primeros años de su matrimonio con Carl Dean, Parton le contó que había tenido una relación antes de conocerlo. En el contexto conservador del sur de Estados Unidos durante los años 60, aquella confesión generó dolor y afectó inicialmente la percepción que Dean tenía sobre ella.

La artista transformó ese episodio íntimo en una canción que cuestionaba un problema mucho más amplio: el doble estándar aplicado a las mujeres.

"I Will Always Love You": una despedida que terminó siendo universal

Otra de las grandes composiciones de Dolly Parton nació de un momento decisivo de su carrera.

En 1973, escribió "I Will Always Love You" cuando decidió abandonar The Porter Wagoner Show para comenzar su camino como solista.

Parton tenía una relación profesional muy cercana con Porter Wagoner, quien había sido su mentor, socio y protector. Sin embargo, las diferencias entre ambos aumentaron cuando ella quiso dejar el programa.

En lugar de continuar con las discusiones, Parton decidió escribir una canción para expresar sus sentimientos. Cuando se la cantó a Wagoner a capela, la reacción fue inmediata.

Wagoner se emocionó hasta las lágrimas y le respondió: "Es la canción más hermosa que he escuchado". Finalmente, aceptó dejarla partir con una condición: producir la grabación.

La canción se convirtió en una de las demostraciones más contundentes del talento de Parton como compositora. Su impacto mundial llegaría años después, cuando Whitney Houston grabó una nueva versión para la película El guardaespaldas, estrenada en 1992.

El éxito de esa interpretación transformó la composición en un clásico universal y también generó importantes regalías para Parton.

Una compositora que también hizo de la solidaridad un legado

La influencia de Dolly Parton no terminó en sus canciones. La artista también utilizó parte de su fortuna para impulsar diferentes causas sociales.

Sus propios orígenes en una familia de extrema pobreza en las montañas de Tennessee tuvieron un peso importante en esa faceta de su vida. A lo largo de los años, destinó entre 100 y 200 millones de dólares de su fortuna personal a iniciativas relacionadas con la educación infantil, la salud y la asistencia frente a desastres naturales, movilizando más de 1.000 millones de dólares junto con otros socios.

Uno de sus proyectos más reconocidos es Imagination Library, creado en 1995 en homenaje a su padre, quien nunca aprendió a leer ni a escribir.

El programa entrega un libro infantil gratuito por mes a niños desde su nacimiento hasta los cinco años.

El aporte que ayudó al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19

En 2020, Parton realizó una donación de un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt.

Ese financiamiento contribuyó al desarrollo de investigaciones que fueron fundamentales para la vacuna de Moderna contra la COVID-19.

La artista también intervino ante emergencias naturales. Cuando los incendios afectaron comunidades cercanas a las Grandes Montañas Ahumadas, destinó 1.000 dólares mensuales durante seis meses a cada familia que había perdido su vivienda, con el objetivo de ayudar a cubrir sus necesidades básicas durante la reconstrucción.

El dinero de una canción que volvió a una comunidad

El éxito mundial de "I Will Always Love You" también tuvo una consecuencia particular fuera de la música.

Después de que la versión de Whitney Houston se convirtiera en un fenómeno internacional, Parton utilizó las regalías obtenidas para comprar y revitalizar propiedades en un barrio históricamente negro de Nashville.

La iniciativa buscó que parte del dinero generado por la interpretación de una canción de su autoría, popularizada por una artista afroamericana, regresara a una comunidad que necesitaba inversión y oportunidades.

Un legado que no termina en la música

La trayectoria de Dolly Parton dejó una huella que abarca mucho más que el country. Sus composiciones hablaron de amor, celos, relaciones, desigualdad, trabajo, prejuicios y dignidad, mientras que sus acciones fuera de los escenarios reforzaron una imagen vinculada con la solidaridad.

La artista recibió 11 premios Grammy y también fue distinguida con el Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia, un reconocimiento que puso en valor su compromiso social además de su carrera artística.

En 2022, recibió la prestigiosa Medalla Carnegie de Filantropía por su trayectoria en materia de ayuda y compromiso con distintas causas.

Las canciones que explican a una artista única

Desde la vulnerabilidad de "Jolene" hasta el reclamo colectivo de "9 to 5", pasando por la mirada feminista de "Just Because I'm a Woman" y la despedida convertida en clásico universal de "I Will Always Love You", Dolly Parton utilizó la música para contar mucho más que historias.

Sus canciones reflejan diferentes etapas de su vida, pero también muestran a una artista capaz de convertir experiencias personales en relatos con los que millones de personas pudieron identificarse.

Y quizás allí se encuentre una de las claves de su permanencia: Dolly Parton no solo escribió canciones que sobrevivieron al paso del tiempo; escribió parte de su propia historia en ellas.