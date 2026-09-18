Las galletitas de Taylor Swift que se hacen en 8 minutos y tienen un ingrediente secreto: cómo prepararlas paso a paso

Taylor Swift no solo se destaca por sus canciones, sus discos y los multitudinarios shows que brinda alrededor del mundo. La artista también mostró en distintas oportunidades su interés por la cocina y las preparaciones dulces.

Entre sus recetas más comentadas aparecen unas galletitas de azúcar con té chai, una combinación sencilla que suma un aroma especiado y un sabor diferente.

La preparación fue compartida por la propia cantante en 2014, durante la etapa promocional de su álbum "1989". Aunque la receta lleva su nombre, la artista estadounidense aclaró que no se trata de una creación completamente propia: tomó como punto de partida una preparación de Joy the Baker y le incorporó algunos cambios.

El ingrediente que Taylor Swift sumó a las galletitas

La particularidad de estas galletitas está en un ingrediente que no suele aparecer en las recetas tradicionales de azúcar: el contenido de un saquito de té chai.

"Agregué el chai porque pensé que les daría un toque navideño acogedor", explicó la cantante al contar por qué decidió sumar ese detalle a la preparación.

El té chai aporta un perfil especiado que combina especialmente bien con la vainilla, la canela y la nuez moscada. Así, una receta de galletitas caseras con ingredientes habituales puede tener un resultado distinto sin necesidad de incorporar productos difíciles de conseguir.

Ingredientes para preparar las galletitas de Taylor Swift

Para hacer la receta se necesitan los siguientes ingredientes:

115 gramos de manteca.

120 ml de aceite vegetal.

100 gramos de azúcar común.

60 gramos de azúcar impalpable.

1 huevo.

2 cucharaditas de esencia de vainilla.

250 gramos de harina.

1/2 cucharadita de bicarbonato.

1/4 cucharadita de sal.

1 saquito de té chai.

La combinación de manteca y aceite aporta la base grasa de la preparación, mientras que los dos tipos de azúcar ayudan a construir la textura y el dulzor de las galletitas.

Cómo hacer las galletitas de Taylor Swift paso a paso

La receta tiene una preparación sencilla, aunque requiere un tiempo de frío antes de llevar la masa al horno.

1. Preparar la base

Primero, hay que batir la manteca hasta que quede cremosa. Luego se incorpora el aceite vegetal y se continúa mezclando hasta integrar ambos ingredientes.

A continuación, se agregan el azúcar común y el azúcar impalpable. Después se suma el huevo junto con la esencia de vainilla, hasta conseguir una preparación homogénea.

2. Incorporar el té chai

Este es el momento clave de la receta. Se abre el saquito de té chai y se coloca su contenido directamente dentro de la mezcla.

El detalle que eligió Swift es el que distingue estas galletitas de una preparación de azúcar tradicional. El chai aporta el toque especiado que la cantante buscaba para lograr un sabor más cálido y acogedor.

3. Formar la masa

Una vez incorporado el té, se agregan la harina, el bicarbonato y la sal. Se mezcla todo hasta formar una masa.

Cuando la preparación está lista, hay que llevarla a la heladera durante una hora. Este paso permite que la masa se enfríe y resulte más fácil de manipular al momento de formar las galletitas.

4. Darles forma y llevar al horno

Después del tiempo de frío, se forman pequeñas porciones de masa y se las aplasta ligeramente. Luego se colocan sobre una placa para horno.

La cocción se realiza a 175 °C durante aproximadamente 8 a 10 minutos, hasta que los bordes comiencen a tomar color.

El tiempo de cocción es relativamente corto, por lo que conviene prestar atención al horno para evitar que las galletitas se pasen.

El glaseado especiado que completa la receta

Las galletitas no terminan cuando salen del horno. Taylor Swift también compartió una cobertura que suma dulzor y más intensidad de sabor.

Para preparar el glaseado se utilizan:

Azúcar impalpable.

Nuez moscada.

Canela.

Leche.

Una vez que las galletitas se enfrían, se prepara la mezcla y se coloca una pequeña cantidad sobre cada una. Para finalizar, se espolvorea un poco más de canela.

El resultado combina la base dulce de la galletita con una cobertura que refuerza las notas especiadas del chai.

La alternativa rápida que compartió Taylor Swift

Para quienes quieren probar el sabor sin dedicar demasiado tiempo a la preparación, la cantante también ofreció una opción más práctica.

La alternativa consiste en utilizar una mezcla preparada para galletitas, abrir un saquito de té chai y agregar su contenido directamente a la masa cruda.

De esta manera, se puede incorporar el toque característico de la receta sin tener que preparar desde cero todos los ingredientes de la masa.

Una receta casera que lleva el sello de la cantante

La preparación de Taylor Swift combina una base clásica de galletitas de azúcar con un ingrediente inesperado y una cobertura especiada. La receta fue compartida durante la era "1989", pero mantiene su atractivo por la sencillez de sus ingredientes y el detalle que la diferencia.

Con manteca, azúcar, vainilla y un saquito de té chai, la cantante encontró una manera de darle un giro a una preparación casera. Y para quienes buscan una versión todavía más fácil, la mezcla preparada ofrece una alternativa rápida para probar el sabor.