Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Las nuevas fotos que refuerzan los rumores sobre la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro

La cantante viajó a Río de Janeiro junto a su grupo de amigas y compartió una escapada marcada por una fiesta temática, disfraces de conejitas y un particular detalle dedicado a Pedro Rosemblat.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Lali Espósito disfruta de unos días en Río de Janeiro junto a algunas de sus amigas más cercanas y las imágenes del viaje no tardaron en despertar especulaciones entre sus seguidores: ¿despedida de soltera?

&nbsp;Lali disfrutó de unos días en Río de Janeiro junto a sus amigas&nbsp;
 Lali disfrutó de unos días en Río de Janeiro junto a sus amigas 

La artista viajó acompañada por Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite, con quienes compartió jornadas de playa, salidas y momentos de celebración. El grupo definió la escapada como "unas minivacaciones inolvidables".

&nbsp;La cantante compartió una escapada especial con su círculo íntimo&nbsp;
 La cantante compartió una escapada especial con su círculo íntimo 

Entre las postales que comenzaron a circular se destacan las de una particular noche temática. Las amigas se disfrazaron de conejitas, mientras que Lali eligió un conjunto blanco y una máscara del mismo color para completar su look.

&nbsp;Lali y sus amigas protagonizaron una divertida noche temática&nbsp;
 Lali y sus amigas protagonizaron una divertida noche temática 
&nbsp;El grupo se disfrazó de conejitas para una de las celebraciones&nbsp;
 El grupo se disfrazó de conejitas para una de las celebraciones 

Pero hubo una imagen que rápidamente se llevó todas las miradas: Lali apareció con una careta con el rostro de Pedro Rosemblat, su futuro marido, quien no formó parte de la escapada.

&nbsp;La careta de Pedro Rosemblat se convirtió en el detalle de la noche&nbsp;
 La careta de Pedro Rosemblat se convirtió en el detalle de la noche 

El detalle, sumado al viaje junto a sus amigas y al clima de celebración que muestran las fotografías, alimentó los rumores de que podría tratarse de una despedida de soltera. Por el momento, ni Lali ni Pedro confirmaron que la celebración tenga ese carácter.

&nbsp;Las amigas definieron el viaje como unas "minivacaciones inolvidables"&nbsp;
 Las amigas definieron el viaje como unas "minivacaciones inolvidables" 
&nbsp;Las postales del viaje rápidamente circularon entre los fanáticos&nbsp;
 Las postales del viaje rápidamente circularon entre los fanáticos 

La pareja anunció su casamiento en enero de este año a través de sus redes sociales y, desde entonces, la expectativa por la boda se mantiene entre sus fanáticos. Ahora, las imágenes de esta particular escapada volvieron a poner la celebración en el centro de la escena.

&nbsp;La escapada despertó rumores sobre una posible despedida de soltera&nbsp;
 La escapada despertó rumores sobre una posible despedida de soltera 
&nbsp;Lali disfrutó de la playa, salidas y momentos junto a sus amigas&nbsp;
 Lali disfrutó de la playa, salidas y momentos junto a sus amigas 

Cande Vetrano compartió nuevas fotos de la escapada junto a Lali 

La actriz publicó un carrusel con distintas postales del viaje a Brasil y acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su amiga:

"Reír, comer, beber amarte @lali"

. La publicación sumó nuevas postales de la celebración que las amigas compartieron en Río de Janeiro. 

Esta nota habla de:
1
Pablo Alborán llevó tranquilidad a sus fans tras atravesar una neumonía
Noticias

Pablo Alborán llevó tranquilidad a sus fans tras atravesar una neumonía

2
"La Flor Amarilla": Campedrinos y Euge Quevedo vuelven a cruzar el folklore con el cuarteto
Lanzamiento

"La Flor Amarilla": Campedrinos y Euge Quevedo vuelven a cruzar el folklore con el cuarteto

3
Gratis y solidario: Los Auténticos Decadentes y Mike Amigorena se unen por el Hospital Garrahan
Noticias

Gratis y solidario: Los Auténticos Decadentes y Mike Amigorena se unen por el Hospital Garrahan

4
Rafa Martos, entrevista exclusiva con el Canal de la Música: "Me considero una persona que quiere ayudar al resto a que tenga una vida un poco mejor"
Entrevista

Rafa Martos, entrevista exclusiva con el Canal de la Música: "Me considero una persona que quiere ayudar al resto a que tenga una vida un poco mejor"

5
La mamá de Emilia Mernes habló sobre su vínculo con la artista: "Llegó un momento en el que sintió que teníamos que estar un poco más cerca"
Noticias

La mamá de Emilia Mernes habló sobre su vínculo con la artista: "Llegó un momento en el que sintió que teníamos que estar un poco más cerca"

Últimas noticias de Lali Espósito