Las nuevas fotos que refuerzan los rumores sobre la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro

Lali Espósito disfruta de unos días en Río de Janeiro junto a algunas de sus amigas más cercanas y las imágenes del viaje no tardaron en despertar especulaciones entre sus seguidores: ¿despedida de soltera?

Lali disfrutó de unos días en Río de Janeiro junto a sus amigas

La artista viajó acompañada por Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite, con quienes compartió jornadas de playa, salidas y momentos de celebración. El grupo definió la escapada como "unas minivacaciones inolvidables".

La cantante compartió una escapada especial con su círculo íntimo

Entre las postales que comenzaron a circular se destacan las de una particular noche temática. Las amigas se disfrazaron de conejitas, mientras que Lali eligió un conjunto blanco y una máscara del mismo color para completar su look.

Lali y sus amigas protagonizaron una divertida noche temática

El grupo se disfrazó de conejitas para una de las celebraciones

Pero hubo una imagen que rápidamente se llevó todas las miradas: Lali apareció con una careta con el rostro de Pedro Rosemblat, su futuro marido, quien no formó parte de la escapada.

La careta de Pedro Rosemblat se convirtió en el detalle de la noche

El detalle, sumado al viaje junto a sus amigas y al clima de celebración que muestran las fotografías, alimentó los rumores de que podría tratarse de una despedida de soltera. Por el momento, ni Lali ni Pedro confirmaron que la celebración tenga ese carácter.

Las amigas definieron el viaje como unas "minivacaciones inolvidables"

Las postales del viaje rápidamente circularon entre los fanáticos

La pareja anunció su casamiento en enero de este año a través de sus redes sociales y, desde entonces, la expectativa por la boda se mantiene entre sus fanáticos. Ahora, las imágenes de esta particular escapada volvieron a poner la celebración en el centro de la escena.

La escapada despertó rumores sobre una posible despedida de soltera

Lali disfrutó de la playa, salidas y momentos junto a sus amigas

Cande Vetrano compartió nuevas fotos de la escapada junto a Lali

La actriz publicó un carrusel con distintas postales del viaje a Brasil y acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su amiga:

. La publicación sumó nuevas postales de la celebración que las amigas compartieron en Río de Janeiro.