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Las Pastillas del Abuelo vuelven al Movistar Arena con dos shows 360°

La banda liderada por Piti Fernández se presentará el viernes 20 y sábado 21 de noviembre con una propuesta inédita en el estadio porteño. Las entradas tendrán 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa y la preventa comenzará el jueves 27 de agosto.

Cecilia Andrea Bello
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Las Pastillas del Abuelo vuelven al Movistar Arena con una propuesta especial: dos shows 360° que tendrán lugar el viernes 20 y sábado 21 de noviembre. La banda liderada por Juan Germán "Piti" Fernández prepara un formato pensado para que el público pueda vivir sus canciones desde todos los ángulos y transformar el estadio en un espacio de encuentro, celebración y rock.

Con más de 20 años de trayectoria, grandes escenarios agotados y una relación consolidada con su público, Las Pastillas del Abuelo vuelven a apostar por una experiencia diferente para cerrar el año. La modalidad 360° permitirá disfrutar de una puesta especialmente diseñada para esta ocasión y sumar una nueva experiencia a la historia de la banda en Buenos Aires.

&nbsp;Las Pastillas del Abuelo vuelven al Movistar Arena con dos shows 360° el 20 y 21 de noviembre&nbsp;
 Las Pastillas del Abuelo vuelven al Movistar Arena con dos shows 360° el 20 y 21 de noviembre 

El anuncio llega mientras el grupo continúa adelantando su nuevo material. Entre sus recientes novedades se encuentra "Tarot", una canción inspirada en los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella y dedicada por Piti Fernández a su compañera de vida. Ambos comparten desde hace años su afición por la lectura del tarot, una pasión que en esta oportunidad se convierte en parte del universo conceptual de la canción.

"Tarot" se suma a los primeros adelantos del próximo trabajo discográfico de Las Pastillas del Abuelo y abre una nueva etapa creativa para la banda, que continúa explorando distintas formas de contar historias sin alejarse de la identidad que construyó a lo largo de más de dos décadas.

Las entradas para los dos shows estarán disponibles con 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa desde el miércoles 26 de agosto a las 13:00, mientras que la preventa Galicia Visa comenzará el jueves 27 de agosto a las 13:00. Luego se habilitará la venta general.

Con estas dos presentaciones, Las Pastillas del Abuelo se preparan para reencontrarse nuevamente con su público porteño y cerrar el año con una propuesta que promete convertir al Movistar Arena en escenario y punto de encuentro para una celebración a pura música.

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