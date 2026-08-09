"Las reglas del boxeador": Agustín Bernasconi y Abril Schapo protagonizan la nueva serie de Disney+

Disney+ presentó el tráiler y las primeras imágenes de "Las reglas del boxeador", la nueva serie de drama y romance que llegará a la plataforma en enero de 2027 y que tiene como protagonistas a Agustín Bernasconi y Abril Schapo.

Basada en el libro homónimo de Jazmín Riera, la ficción propone una historia atravesada por el amor, las pérdidas, el misterio y el mundo del boxeo. Con el lanzamiento de su primer adelanto, la plataforma permitió conocer parte del universo de una producción que combina acción y romance y que tendrá a Bernasconi al frente de una historia con grandes desafíos personales.

Agustín Bernasconi y Abril Schapo protagonizan la nueva serie de Disney+

Una historia marcada por el boxeo y el misterio

La serie sigue a Harry, interpretado por Agustín Bernasconi, un joven que participa de peleas clandestinas sin reglas y que decide introducirse en el mundo del boxeo después de la muerte de su hermano.

En ese camino conoce a Abby, personaje interpretado por Abril Schapo. Entre ambos surge una atracción inmediata e irresistible, pero el vínculo estará atravesado además por una búsqueda compartida: descubrir la verdad detrás de las pérdidas que marcaron sus vidas.

Así, mientras Harry intenta encontrar respuestas sobre el pasado de su hermano, la relación con Abby se convierte en uno de los ejes centrales de una historia que promete combinar romance, drama y suspenso.

"Las reglas del boxeador" llegará a Disney+ en enero de 2027

El tráiler anticipa el universo de "Las reglas del boxeador"

El lanzamiento del tráiler permitió conocer las primeras escenas de la ficción y presentó a sus protagonistas dentro de un universo atravesado por peleas, secretos, vínculos y conflictos del pasado.

La producción cuenta con un elenco integrado también por Miguel Ángel Rodríguez, Luis Ziembrowski y Nazareno Casero.

La serie presentó su primer tráiler y anticipó una historia de romance, misterio y boxeo

"Las reglas del boxeador" fue realizada por Pegsa, con dirección de Sebastián Pivotto y guion de Pablo Junovich, con la colaboración autoral de Micaela Libson y Catalina Gelós.

Agustín Bernasconi, entre la música y la actuación

El estreno encuentra a Agustín Bernasconi en un momento de fuerte crecimiento artístico. Cantautor, músico y actor, el cordobés comenzó su carrera desde muy joven y alcanzó gran popularidad por sus trabajos en ficciones como "Aliados" y "Soy Luna", producción de Disney que se convirtió en un fenómeno internacional.

Su recorrido musical tuvo un capítulo fundamental con MYA, el dúo que formó junto a Maxi Espíndola y que se consolidó como uno de los proyectos referentes del pop latino argentino. A lo largo de esa etapa, Bernasconi compartió canciones con artistas como Tini, Duki, Manuel Turizo, Emilia, Pedro Capó, Feid, Mau y Ricky, Abel Pintos, Soledad, La K'onga, Dread Mar I, Ulises Bueno y Ráfaga, entre muchos otros.

En 2025, el artista comenzó una nueva etapa como solista con el lanzamiento de "Qué hice mal", al que siguieron "La última canción" junto a Emanero y Aventura y "Besos en pausa" junto a Yami Safdie. Esta última colaboración se posicionó entre las canciones de mayor difusión en la radio argentina.

Agus Bernasconi atraviesa una etapa clave entre la música y la actuación

Un presente con nuevos proyectos

Mientras continúa desarrollando su carrera musical y se prepara para llegar por primera vez al Teatro Ópera, Bernasconi también amplía su recorrido en la actuación.

A su participación en "Las reglas del boxeador" se suma además el estreno de "¿Querés ser mi hijo?", junto a Wanda Nara, consolidando un presente en el que sus dos grandes facetas artísticas avanzan en paralelo.

Agus Bernasconi se prepara para llegar por primera vez al Teatro Ópera con su proyecto solista

El propio Agus compartió en sus redes sociales algunas fotografías de "Las reglas del boxeador" y dejó en claro sus ganas de que finalmente llegue el estreno: "¿Alguien más está manija porque salga YA?".