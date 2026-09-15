Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a encontrarse en el escenario: "Reencontrarnos fue re sanador para las dos"

Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a compartir escenario después de casi dos décadas desde aquel fenómeno de Patito Feo que las convirtió en referentes de toda una generación. Ahora, bajo el nombre de Amigas del Corazón World Tour, las artistas retoman ese vínculo y recorren distintas ciudades con un espectáculo que recupera parte de aquel universo, pero desde su presente como mujeres y artistas.

En diálogo con CM El Canal de la Música, ambas hablaron sobre cómo fue volver a encontrarse después de haber desarrollado sus carreras por separado y de haber construido sus propios caminos como compositoras, directoras y creadoras de sus proyectos.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a compartir escenario

"Reencontrarnos fue re sanador para las dos", contó Brenda Asnicar durante la entrevista. La artista explicó que el tiempo transcurrido les permitió desarrollarse individualmente y que, para este regreso, encontraron un equipo con el que pudieron tener el control creativo y artístico que buscaban.

Venimos con el equipo correcto

"Decidimos desarrollarnos en solitario, descubriéndonos como escritoras de nuestras canciones, directoras de nuestros videos, armando equipo", explicó Brenda. Y agregó que esta nueva etapa también les permite mostrar que pueden volver a trabajar juntas desde otro lugar: "Venimos con el equipo correcto".

Es un poco un sueño para nosotras estar juntas de nuevo

Laura Esquivel, por su parte, reconoció que el reencuentro también significó cumplir un deseo que compartían con sus seguidores. "Creo que, sin haberlo pensado años atrás, es un poco un sueño para nosotras estar juntas de nuevo y también es un gran sueño para la gente", señaló.

El reencuentro que sus fans esperaron durante casi 20 años

Una historia que vuelve desde otro lugar

El regreso no busca únicamente recuperar la nostalgia de Patito Feo. Según explicaron durante la charla, uno de los objetivos de esta nueva etapa es resignificar aquella historia desde la mirada actual y transmitir un mensaje de unión.

"Poder dejar un mensaje de unión", destacó Laura, en referencia a una ficción que en su momento presentaba grupos muy marcados entre "buenas" y "malas", "populares" y "divinas". Para las artistas, hoy existe la posibilidad de mirar aquella historia desde otra perspectiva: "Todos somos todo, a todos nos pasa de todo".

Todos somos todo, a todos nos pasa de todo

También abordaron el fenómeno del bullying que atravesaba la ficción y remarcaron la importancia de diferenciar la representación de una problemática de su promoción. Para ambas, volver a mirar aquella historia desde el presente también implica poder hablar sobre esos temas con una nueva perspectiva.

Amigas del Corazón World Tour llega al Gran Rex

De Europa a Latinoamérica: el reencuentro con los fans

Amigas del Corazón World Tour comenzó en junio y ya pasó por ciudades como Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán. Según la producción, las primeras presentaciones reunieron más de 40.000 espectadores.

Durante la entrevista con CM, Laura y Brenda también recordaron algunas de las experiencias que vivieron en Madrid, Ecuador y México, especialmente los encuentros con sus seguidores. Uno de los aspectos que más las sorprendió fue la diversidad de edades del público: desde adolescentes hasta personas mayores de 40 años que crecieron viendo Patito Feo.

El espectáculo recupera canciones que quedaron asociadas a aquella generación, entre ellas "Las Divinas", "Tango llorón", "Un rincón del corazón" y "Amigos del corazón", pero propone una puesta atravesada por el presente de las dos artistas.

Las artistas adelantaron que habrá invitados y sorpresas

Laura Esquivel y Brenda Asnicar llegan al Gran Rex

El próximo gran encuentro será en Buenos Aires. Laura Esquivel y Brenda Asnicar se presentarán el miércoles 14 de octubre en el Teatro Gran Rex, en el marco de Amigas del Corazón World Tour.

El regreso al mítico teatro tiene además un significado especial para ambas: allí habían presentado en 2007 La historia más linda en el Teatro, con 34 funciones y más de 100.000 espectadores.

A casi dos décadas de aquellas presentaciones, volverán al mismo escenario para reencontrarse con el público argentino y recorrer las canciones que marcaron a una generación.

Queremos subir a todo el mundo al escenario

Sobre lo que preparan para esa noche, adelantaron que habrá invitados y varias sorpresas. "Queremos subir a todo el mundo al escenario, hay un montón de personas que queremos subir", contaron durante la entrevista.

La fecha del Gran Rex se presenta así como uno de los puntos centrales de esta nueva etapa: un regreso que recupera una historia conocida por millones de personas, pero que ahora encuentra a Laura Esquivel y Brenda Asnicar desde un lugar diferente, con sus carreras individuales y una nueva mirada sobre aquello que las unió.