Lauta suma una nueva fecha en Niceto Club tras agotar su debut en Buenos Aires

Lauta volverá a Niceto Club el próximo 29 de noviembre, luego de agotar las entradas para su debut en Buenos Aires, que tuvo lugar el 3 de septiembre. La presentación se suma a un año de crecimiento para el artista, que también realizó su primera gira por España y presentó su álbum debut, Yo solo quería divertirme.

Las entradas para la nueva fecha ya están disponibles a través de Venti, con todos los medios de pago. El repertorio estará centrado en las canciones de su primer disco y en una propuesta que combina sonidos de cumbia y pop.

El presente musical de Lauta

Durante los últimos meses, Lauta amplió su recorrido internacional con presentaciones agotadas en Madrid y Barcelona. A este recorrido se suma el lanzamiento de Yo solo quería divertirme, un álbum que reúne colaboraciones con artistas como Migrantes, Reik, Manuel Turizo, Amigo de Artistas, Valentino Merlo, Miguel Bueno, Matisse y Matías Valdez.

Como parte de esta etapa, recientemente presentó "Ese alguien soy yo", junto a Miguel Bueno y con la participación especial de Tote. La canción llegó acompañada por un videoclip filmado en Buenos Aires, en el que los tres artistas protagonizan una historia que juega con la idea de un casting y culmina con un giro protagonizado por Tote.

"Ese alguien soy yo" forma parte de las canciones inéditas incluidas en Yo solo quería divertirme y se suma al repertorio con el que Lauta continúa ampliando su llegada a distintos públicos.

De "Puñaladas" a Niceto Club

Uno de los momentos destacados de su recorrido fue "Puñaladas", canción realizada junto a Amigo de Artistas que alcanzó el Top 50 de Spotify y superó las 57 millones de reproducciones en YouTube, según datos difundidos por su equipo.

Más tarde llegó "Puñaladas (Remix)", junto a Manuel Turizo y Reik, que también tuvo recorrido en plataformas digitales. Actualmente, Lauta supera los cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify.

Con este presente como punto de partida, el artista regresará a Niceto Club el 29 de noviembre, en una fecha que llega luego del sold out de su primera presentación en Buenos Aires.