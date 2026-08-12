Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Legacy: el ciclo de Dune Park que reúne a referentes de la escena electrónica local e internacional

Con una programación que cruza artistas de Argentina y el exterior, el club porteño Dune Park consolida Legacy como un espacio dedicado a la cultura underground y a la exploración de distintas identidades dentro de la música electrónica.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Legacy, el ciclo original de Dune Park, continúa creciendo y se consolida como uno de los espacios del club dedicados a la difusión de la música electrónica y la cultura underground. Con una curaduría que pone el foco en la identidad sonora y la calidad artística, la propuesta reúne en cada edición a referentes locales e internacionales.

Desde sus primeras fechas, Legacy recibió a artistas como Alexis Cabrera, ALOT, Vithz, DJ TOOL, P.E.A.R.L. y DJ KOOLT, entre otros nombres vinculados a distintas vertientes de la escena electrónica. El ciclo propone así un punto de encuentro entre diferentes públicos, artistas y propuestas sonoras.

Legacy: el ciclo de Dune Park que reúne a referentes de la escena electrónica local e internacional

La próxima edición será el 14 de agosto, cuando Legacy Vol. XIII reciba al británico Rossko, acompañado por Mar Monzon y Joaquinn. La fecha será una nueva oportunidad para profundizar la identidad del ciclo y ampliar el intercambio entre la escena local y los referentes internacionales.

La programación continuará el 22 de agosto con Legacy Vol. XIV, que tendrá como protagonista a Kuss (Francia), junto a J Catriel b2b Marcos Fagoaga. Luego, el ciclo seguirá con nuevas propuestas durante septiembre, noviembre y diciembre.

Las próximas fechas de Legacy 

  • 14 de agosto | Legacy Vol. XIII: Rossko (UK) + Mar Monzon + Joaquinn. 
  • 22 de agosto | Legacy Vol. XIV: Kuss (FR) + J Catriel b2b Marcos Fagoaga.
  • 4 de septiembre | Legacy Vol. XV: Julian Anthony.
  • 19 de septiembre | Legacy Vol. XVI: Inexen.
  • 21 de noviembre | Legacy Vol. XVII: Marie Montexier.
  • 5 de diciembre | Legacy Vol. XVIII - Picnic: Andy Luff.


Con esta programación, Dune Park continúa fortaleciendo la propuesta de Legacy y su apuesta por generar un espacio de encuentro para artistas y público alrededor de diferentes expresiones de la música electrónica, con especial atención a la escena underground.

Las entradas para las próximas ediciones de Legacy y el resto de la programación de Dune Park ya están disponibles a través de Flash Pass.

Esta nota habla de:
1
Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui: qué dijo sobre Tuli Acosta
Noticias

Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui: qué dijo sobre Tuli Acosta

2
En el cumpleaños de Gustavo Cerati, Soda Stereo ECOS prepara una noche inolvidable
Noticias

En el cumpleaños de Gustavo Cerati, Soda Stereo ECOS prepara una noche inolvidable

3
El insólito pedido de Joaquín Levinton a una nena de 11 años en "Es Mi Sueño": "Es para el despertador"
Noticias

El insólito pedido de Joaquín Levinton a una nena de 11 años en "Es Mi Sueño": "Es para el despertador"

4
Tensión en el juicio contra Pity Álvarez: se durmió, roncó y la defensa pidió suspender la audiencia
Noticias

Tensión en el juicio contra Pity Álvarez: se durmió, roncó y la defensa pidió suspender la audiencia

5
Comenzó la venta de entradas para Foo Fighters en River: precios y ubicaciones
Noticias

Comenzó la venta de entradas para Foo Fighters en River: precios y ubicaciones

Últimas noticias de Música electrónica