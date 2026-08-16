LIT Killah vuelve a sus raíces con "G CATAN", la canción que homenajea el barrio donde comenzó todo

Durante los últimos días, LIT Killah sorprendió a sus seguidores con imágenes recorriendo las calles de González Catán, el barrio donde creció. Sin anuncios previos ni explicaciones, su presencia despertó todo tipo de especulaciones. Ahora, finalmente se conoció el motivo: el artista regresó al lugar donde comenzó su historia para presentar "G CATAN", una canción dedicada a sus raíces.

Una vuelta al lugar donde todo comenzó

"G CATAN" funciona como un homenaje a las calles que marcaron la infancia y adolescencia de LIT Killah, pero también a los primeros años de su recorrido artístico. Allí escribió sus primeras barras, comenzó a rimar y descubrió en la música una posibilidad para construir su propio camino.

El videoclip fue grabado íntegramente en González Catán y recupera espacios vinculados directamente con su historia. Esquinas, plazas y distintos rincones del barrio aparecen como protagonistas de una producción que apuesta por la cercanía y deja de lado grandes escenografías para poner el foco en el lugar que formó al artista.

Del barrio a los grandes escenarios

El lanzamiento llega después de años de crecimiento para LIT Killah, quien logró posicionarse entre los principales referentes de la música urbana argentina, acumular cientos de millones de reproducciones, colaborar con destacados artistas y llevar sus canciones a escenarios internacionales.

En ese contexto, "G CATAN" representa un regreso simbólico al punto de partida. La canción no se centra en el éxito alcanzado, sino en todo aquello que existió antes: el barrio, las personas que lo acompañaron desde sus comienzos y las experiencias que fueron construyendo su identidad.

Además, su llegada se produce después de un momento especialmente significativo: LIT Killah se consagró campeón de La Velada 6, un evento seguido por millones de espectadores a nivel internacional.

Una canción para recordar de dónde viene

Con "G CATAN", LIT Killah conecta su presente con aquella etapa en la que todavía soñaba con dedicarse a la música. El regreso a González Catán adquiere así un valor especial: el artista vuelve al lugar que lo vio crecer después de haber alcanzado escenarios y públicos de distintas partes del mundo.

Más que una mirada hacia atrás, el lanzamiento funciona como una reafirmación de sus raíces y de la identidad que lo acompañó durante todo su recorrido. Por más lejos que llegue, González Catán continúa siendo el lugar al que LIT Killah elige volver.

Mirá el nuevo videoclip de LIT Killah "G CATAN"