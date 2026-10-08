Lollapalooza Argentina 2027: se conoció el lineup completo con Travis Scott, TINI, The Killers y más
El festival confirmó su grilla para el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Charli xcx, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr también encabezan la nueva edición.
Lollapalooza Argentina confirmó este jueves el lineup completo de su edición 2027, que se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La grilla reúne artistas internacionales de distintos géneros, referentes de la escena argentina y nuevos nombres que tendrán su debut o regreso al festival.
Entre los principales nombres de esta edición aparecen Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr.
Los principales nombres del Lollapalooza 2027Travis Scott llegará como uno de los grandes referentes del hip hop actual, mientras que Charli xcx será una de las figuras centrales del pop contemporáneo. The Killers, por su parte, regresará con un repertorio que reúne varios de los grandes éxitos del rock de las últimas décadas.
La representación argentina tendrá a TINI entre los nombres principales de la grilla. Será su debut en Lollapalooza Argentina en uno de los lugares destacados del cartel.
También estarán David Guetta, referente de la música electrónica; Queens of the Stone Age, que volverá al país después de nueve años; The Neighbourhood; la banda venezolana Rawayana; Fontaines D.C. y Sombr, quien visitará Argentina por primera vez.
La grilla completaAdemás de los headliners, el festival confirmó una extensa lista de artistas que se repartirán durante las tres jornadas:
The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Geese, Cage The Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Slayyyter, Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angine de Poitrine, Tomora, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Mateo Dufour Live, Amaia y Midnight Generation.
Mind Enterprises, AYYBO, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Ela Taubert, enzocerobulto, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Princesa Alba, Lolu Menayed, Folgar, Tiga, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza, Zé Pequeña, Sofia Mora, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabrizio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, Hellolola, Molle, Pato Mallet, Las Sombras y La Ramona.
La presencia argentinaLa escena local tendrá un lugar importante en la nueva edición. Además de TINI, estarán Dillom, que llegará con su etapa vinculada a La Nueva Violencia; Usted Señalemelo, con el material de Términos & Condiciones; K4OS y Un Poco de Ruido.
La grilla también incluye a Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre otros artistas argentinos.
Electrónica, rock y pop internacional
La propuesta también tendrá una fuerte presencia de música electrónica con nombres como The Prodigy, Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi.
En el plano del rock y el pop internacional se destacan Cage The Elephant, Leon Bridges, Lola Young, Geese, RAYE y Dominic Fike, quien llegará con su próximo álbum How to Quit Smoking, previsto para fines de octubre.
Cuándo es y dónde comprar las entradas
Lollapalooza Argentina 2027 se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.
La Preventа 3 está disponible a través de All Access, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés de $58.334 más servicio con tarjetas Santander Visa.
Además, el festival podrá seguirse en vivo desde Argentina, Uruguay y Paraguay a través del streaming de Flow, que transmitirá las tres jornadas y ofrecerá contenidos exclusivos.