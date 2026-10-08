Lollapalooza Argentina 2027: se conoció el lineup completo con Travis Scott, TINI, The Killers y más

Lollapalooza Argentina confirmó este jueves el lineup completo de su edición 2027, que se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La grilla reúne artistas internacionales de distintos géneros, referentes de la escena argentina y nuevos nombres que tendrán su debut o regreso al festival.

Entre los principales nombres de esta edición aparecen Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr.

TINI debutará en Lollapalooza Argentina como una de las figuras principales

Los principales nombres del Lollapalooza 2027

La nueva edición reunirá artistas de distintos géneros y generaciones

llegará como uno de los grandes referentes del hip hop actual, mientras queserá una de las figuras centrales del pop contemporáneo., por su parte, regresará con un repertorio que reúne varios de los grandes éxitos del rock de las últimas décadas.

La representación argentina tendrá a TINI entre los nombres principales de la grilla. Será su debut en Lollapalooza Argentina en uno de los lugares destacados del cartel.

También estarán David Guetta, referente de la música electrónica; Queens of the Stone Age, que volverá al país después de nueve años; The Neighbourhood; la banda venezolana Rawayana; Fontaines D.C. y Sombr, quien visitará Argentina por primera vez.

El festival volverá a tener tres jornadas de música en el Hipódromo de San Isidro

La grilla completa

Además de los headliners, el festival confirmó una extensa lista de artistas que se repartirán durante las tres jornadas:

The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Geese, Cage The Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Slayyyter, Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angine de Poitrine, Tomora, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Mateo Dufour Live, Amaia y Midnight Generation.

La edición 2027 se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo

Mind Enterprises, AYYBO, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Ela Taubert, enzocerobulto, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Princesa Alba, Lolu Menayed, Folgar, Tiga, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza, Zé Pequeña, Sofia Mora, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabrizio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, Hellolola, Molle, Pato Mallet, Las Sombras y La Ramona.

La grilla combina grandes figuras internacionales, artistas argentinos y nuevos nombres

La presencia argentina

La escena local tendrá un lugar importante en la nueva edición. Además de, estarán, que llegará con su etapa vinculada a La Nueva Violencia;, con el material de Términos & Condiciones;

La grilla también incluye a Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre otros artistas argentinos.

Dillom será uno de los representantes de la escena argentina en la grilla

Electrónica, rock y pop internacional

La propuesta también tendrá una fuerte presencia de música electrónica con nombres como The Prodigy, Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi.

En el plano del rock y el pop internacional se destacan Cage The Elephant, Leon Bridges, Lola Young, Geese, RAYE y Dominic Fike, quien llegará con su próximo álbum How to Quit Smoking, previsto para fines de octubre.

El lineup incluye referentes del pop, rock, hip hop y música electrónica

Cuándo es y dónde comprar las entradas

Lollapalooza Argentina 2027 se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

La Preventа 3 está disponible a través de All Access, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés de $58.334 más servicio con tarjetas Santander Visa.

Además, el festival podrá seguirse en vivo desde Argentina, Uruguay y Paraguay a través del streaming de Flow, que transmitirá las tres jornadas y ofrecerá contenidos exclusivos.