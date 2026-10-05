Lollapalooza Argentina: cuándo se conocerá el lineup de la edición 2027

La espera tiene fecha de vencimiento: este jueves 8 de octubre a las 12 horas, Lollapalooza Argentina dará a conocer el lineup de su edición 2027.

El anuncio marcará el inicio de una nueva etapa de cara a la duodécima edición del festival en el país, que se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro.

La expectativa crece entre los seguidores del festival, que deberán esperar hasta el mediodía del jueves para conocer finalmente qué artistas integrarán la grilla del próximo Lollapalooza Argentina.

El jueves se conocerá finalmente el lineup de Lollapalooza Argentina 2027

Un nuevo canal para seguir las novedades

En la previa del anuncio, LollaAR también estrenó su canal oficial de WhatsApp, donde anticipó que compartirá información relacionada con la próxima edición.

La incorporación de este nuevo canal suma otra vía de comunicación directa con los seguidores del festival y alimenta la expectativa por lo que pueda aparecer durante los próximos días. ¿Habrá pistas sobre el lineup? Por ahora, no hay confirmaciones.

Cuándo y dónde será Lollapalooza Argentina 2027

La próxima edición del festival tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro.

Los abonos continúan a la venta exclusivamente a través de AllAccess, con posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa. Actualmente se encuentran disponibles los últimos tickets de Preventa 2.

La cuenta regresiva ya comenzó. Este jueves 8 de octubre a las 12 horas se conocerá finalmente el lineup de Lollapalooza Argentina 2027.