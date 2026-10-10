Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán: horario, accesos, operativo y todo lo que tenés que saber del show

La pasión ricotera tendrá una cita especial en Tucumán con la llegada de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La expectativa crece entre los fanáticos que se preparan para compartir una jornada atravesada por la música, los recuerdos y el sentimiento que despiertan las canciones vinculadas al universo del Indio Solari.

Ante la convocatoria, es importante conocer los detalles del operativo, los horarios y las recomendaciones para organizar la llegada al predio.

Desde los accesos habilitados hasta las opciones para quienes viajen desde otras provincias, esta es toda la información necesaria para disfrutar del recital.

A qué hora abren las puertas y cuándo comienza el show

Las puertas del predio abrirán a las 17, mientras que el recital está previsto para las 20.30.

Además, habrá una propuesta gastronómica y una promoción de 2x1 en cerveza hasta las 18.30, para quienes lleguen con anticipación.

La recomendación es organizar el ingreso con tiempo y tener en cuenta las indicaciones del operativo para evitar demoras.

Cómo llegar al Hipódromo de Tucumán: cuál es el único acceso habilitado

El ingreso peatonal estará habilitado únicamente en la esquina de avenida Benjamín Aráoz e Irineo Leguizamo, junto al arco de entrada al predio, ubicado en la zona del Parque 9 de Julio.

Quienes asistan deberán dirigirse a ese punto para ingresar.

Es importante tener presente que se trata del acceso establecido para el público y organizar el recorrido antes de salir.

Dónde hacer la previa antes del recital

El Ministerio del Interior delimitó un sector para que los seguidores puedan reunirse antes del espectáculo.

El espacio estará ubicado en una zona accesible por avenida Papa Francisco.

Allí habrá baños y una carpa de espera con un DJ residente de José Cuervo, pensada para acompañar las horas previas al show.

Desde la organización también indicaron que no estará permitido encender fuego ni dormir dentro del parque, por lo que se solicita respetar las condiciones establecidas para utilizar el lugar.

Dónde estacionan los micros que llegan desde otras provincias

Los micros que trasladen espectadores desde otros puntos del país tendrán un espacio asignado en el Círculo de Oficiales de la Policía, ubicado en avenida Pedro Miguel Aráoz 325.

El ingreso al estacionamiento se realizará por la rotonda de la Plazoleta General Manuel Belgrano.

Quienes viajen en grupo deberían coordinar previamente el traslado y contemplar el tiempo necesario para llegar al Hipódromo.

Dónde comprar las entradas y qué tener en cuenta para ingresar

Las entradas se encuentran disponibles a través de TuEntrada.

Quienes ya hayan realizado la compra deben revisar el correo electrónico para tener a mano el código QR correspondiente. También se recomienda llevarlo impreso.

Para quienes busquen localidades remanentes, se informaron los siguientes puntos de venta:

Boleterías del Hipódromo: el sábado desde las 10, en la esquina de Benjamín Aráoz e Irineo Leguizamo, a la izquierda del arco de entrada.

La Rockería: Buenos Aires 39, de 9 a 13 y de 17 a 19.

Congreso de Tucumán 64: de 9 a 13 y de 17 a 19.

Lunáticos Viajantes: Pcia. de Mendoza 148, de 9 a 13.

Para quienes concurran en auto, el estacionamiento frente al predio también se gestionará mediante TuEntrada.

Qué objetos no se pueden ingresar al recital

Para evitar inconvenientes durante los controles, es importante revisar qué elementos estarán prohibidos dentro del espectáculo.

Entre los objetos que no se podrán ingresar figuran:

Botellas, paraguas y elementos punzocortantes.

Encendedores y artículos para preparar mate.

Sillas, mesas y reposeras.

Drones.

Perfumes, desodorantes y aerosoles.

Bengalas y artículos de pirotecnia.

Conservadoras.

Animales.

Medicamentos que no cuenten con prescripción médica.

Banderas con palo.

Lo mejor es preparar las pertenencias antes de salir y llevar únicamente lo necesario para disfrutar del recital.

Cómo pagar la comida y las bebidas durante el show

Para las compras dentro del predio, se recomienda contar con dinero en efectivo, ya que la señal del teléfono o el funcionamiento de los pagos mediante códigos QR podrían presentar dificultades.

Tener una alternativa de pago disponible puede facilitar las compras y evitar demoras durante los momentos de mayor concurrencia.

Qué dice el pronóstico del tiempo para el recital

Según el pronóstico informado para la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lloviznas y lluvias aisladas, con temperaturas de entre 12 y 17 grados.

Ante estas condiciones, conviene llevar abrigo y consultar la actualización meteorológica antes de salir. El escenario y el sonido contarán con coberturas para hacer frente a las condiciones previstas.

Cómo ver el show si no podés asistir

Quienes no puedan acercarse al Hipódromo tendrán la posibilidad de seguir el espectáculo a través del canal oficial de YouTube de la banda, según la información difundida.

De esta manera, los seguidores que estén lejos del predio también podrán acompañar la presentación y compartir la experiencia a distancia.

Una cita especial para los seguidores del universo ricotero

Para muchos fanáticos, un recital de Los Fundamentalistas es mucho más que una fecha en la agenda musical. Las canciones están ligadas a recuerdos, amistades y momentos que siguen acompañando a distintas generaciones.

La llegada de la banda a Tucumán representa una oportunidad para reunirse alrededor de esa pasión compartida. Con la expectativa puesta en el encuentro, miles de seguidores se preparan para vivir una noche en la que la música volverá a ser el punto de unión entre quienes comparten una misma historia ricotera.