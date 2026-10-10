Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado transmitirán en vivo desde Tucumán: cómo ver el show gratis

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron que transmitirán en vivo y de manera gratuita su próximo show a través de YouTube. La presentación será este sábado en el hipódromo de San Miguel de Tucumán y podrá seguirse desde cualquier lugar a partir de las 20.30.

El anuncio fue realizado por la banda a través de sus redes sociales, donde confirmó que la transmisión estará disponible en su canal oficial de YouTube. De esta manera, quienes no puedan asistir al recital tendrán la posibilidad de disfrutarlo en directo.

Para el público que se acerque al hipódromo, el grupo también adelantó que publicará información detallada sobre los accesos y otras cuestiones organizativas del evento.

Este sábado, transmisión en vivo por Youtube del concierto que brindaremos en San Miguel de Tucumán. Sera de forma gratuita a través de nuestro canal, a partir de las 20:30hs (hora Argentina) Para quienes vengan al hipódromo, hoy por la tarde estaremos realizando un posteo, indicando de manera detallada todos los accesos y cuestiones generales que hacen al show. Nos vemos el sábado! October 8, 2026

Una banda ligada a la historia del Indio Solari

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se formaron en 2004 como la banda que acompañó al Indio Solari en su etapa solista, luego de la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A lo largo de su trayectoria, el grupo construyó una identidad propia y mantuvo vivo el repertorio de los proyectos musicales vinculados a Solari. En los conciertos, sus canciones convocan a seguidores de distintas generaciones.

La transmisión de este sábado permitirá que el público siga desde sus casas una nueva presentación de la banda, en una propuesta abierta y gratuita a través de internet.