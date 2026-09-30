Los hijos de Rubén Rada homenajearán a su padre con un tributo a Tótem: cuándo y dónde será

La muerte de Rubén Rada, el pasado 26 de agosto a los 83 años, dejó una enorme huella en la música uruguaya. Ahora, pocas semanas después de su partida, sus hijos decidieron continuar con un proyecto que el propio artista había comenzado a preparar: una celebración de Tótem, la histórica banda que marcó una época.

La propuesta tiene un significado especial para la familia. El espectáculo estaba siendo organizado por la familia Rada junto a integrantes de la agrupación y, después de su fallecimiento, sus hijos sintieron que seguir adelante era justamente lo que él hubiera querido.

Cuándo y dónde será el tributo a Tótem

El espectáculo se realizará los días 10 y 11 de octubre a las 21, en el Auditorio del Sodre, en Uruguay.

Los protagonistas serán los tres hijos del artista uruguayo -Lucila, Julieta y Matías- junto a Daniel "Lobito" Lagarde, histórico bajista de Tótem.

De esta manera, la propuesta buscará recuperar el espíritu de aquella formación y celebrar una parte fundamental de la trayectoria artística de Rada.

"Es lo que nuestro padre hubiera querido"

La decisión de continuar con el proyecto fue tomada en familia después de la muerte del músico.

En diálogo con la prensa, Lucila Rada agradeció especialmente a quienes acompañaron siempre la carrera de su padre y también a las nuevas generaciones que se acercaron a su música.

"Luego de pensar y sentir unos días en familia, hemos tomado la decisión de hacer los shows en homenaje a Tótem. Estamos convencidos de que es lo que nuestro padre hubiera querido", expresó.

La frase refleja el sentido que tiene para sus hijos llevar adelante una propuesta que había comenzado a tomar forma cuando Rada todavía estaba con vida.

El recuerdo de Daniel "Lobito" Lagarde

Uno de los protagonistas será Daniel "Lobito" Lagarde, histórico bajista de Tótem, quien también compartió con Rada una estrecha relación artística y personal.

Lagarde recordó cómo nació su participación en el proyecto y contó que, cuando el propio músico se lo propuso, aceptó inmediatamente: "Cuando me lo propuso Ruben acepté enseguida".

El bajista también evocó aquellos años junto al artista y describió la complicidad que tenían a la hora de crear música: "Éramos muy compinches con Ruben en esa época, componiendo, caminando por la calle, Ruben pensando en melodías. Luego yendo a mi casa, agarrando la guitarra y ayudándolo con los acordes".

Ese recuerdo será parte del espíritu del encuentro, que no solo recuperará canciones, sino también una etapa fundamental de la historia musical uruguaya.

Julieta Rada y la importancia de Tótem

Para Julieta Rada, la banda ocupa un lugar especial dentro de la cultura musical de su país. La cantante destacó que Tótem "nos marcó a todos" y consideró que la ocasión representa una oportunidad para recuperar esa historia y mantenerla presente.

En ese sentido, remarcó que es importante recordarla y "dejar bien arriba la bandera de la música uruguaya".

La propuesta tendrá así una doble dimensión: recordar a Rubén Rada a través de una de las agrupaciones más importantes de su carrera y, al mismo tiempo, volver a poner en escena una parte esencial de la identidad musical uruguaya.

Tótem, una banda fundamental de la música uruguaya

Tótem fue una de las agrupaciones más importantes surgidas en Uruguay a comienzos de la década de 1970. Fue fundada por Rubén Rada y el guitarrista Eduardo Useta, y tuvo un papel destacado en el desarrollo del denominado candombe beat.

La banda combinaba el candombe, una expresión musical profundamente ligada a la cultura afro-uruguaya, con elementos del rock, el jazz y la música beat.

La formación original estuvo integrada por Rubén Rada en voz, Eduardo Useta y Enrique Rey en guitarras, Mario "Chichito" Cabral en percusión, Roberto Galletti en batería y Daniel "Lobito" Lagarde en bajo.

Los discos que marcaron una época

Tótem publicó su primer álbum, "Tótem", en 1971. El disco tuvo una importante repercusión y fue seguido por "Descarga", editado en 1972.

La propuesta de la banda logró unir diferentes influencias y sonidos para construir una identidad propia, convirtiéndose en una referencia de la música rioplatense durante los primeros años de la década.

Aunque su trayectoria fue breve y la agrupación se disolvió en 1974, su influencia permaneció con el paso del tiempo.

Un encuentro para mantener vivo el legado de Rubén Rada

La iniciativa que preparan sus hijos junto a Lagarde tendrá un significado que va más allá de volver a interpretar canciones de una banda histórica. Será también una manera de mantener presente la obra de un artista que dejó una profunda marca en la música uruguaya.



