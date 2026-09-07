Los Pericos preparan una noche "inmortal" en el Gran Rex

Los Pericos ya trabajan en la presentación en vivo de INMORTAL, su nuevo álbum compuesto por diez canciones inéditas, que tendrá su gran estreno sobre el escenario el próximo 22 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

De cara a esta fecha, la banda comenzó con los ensayos en Robledo Sound Machine, su estudio, donde prepara un repertorio que buscará integrar las nuevas canciones con algunos de los clásicos que forman parte de su extensa trayectoria.

Los Pericos ya preparan su regreso al Gran Rex

El lanzamiento de INMORTAL abrió una nueva etapa para Los Pericos, que durante 2026 vienen desarrollando distintos proyectos vinculados al disco, entre ellos las Cápsulas del Tiempo y las Sesiones Inmortales. El nuevo material también continúa su recorrido en vivo con una serie de presentaciones por Argentina y Latinoamérica.

El 22 de octubre, la banda volverá a encontrarse con su público porteño en una noche que celebrará su presente y sus casi 40 años de trayectoria

Antes de llegar al Gran Rex, la banda se presentará el 11 de octubre en el Harlem Festival de Santa Fe, el 16 de octubre en Quality Espacio de Córdoba y el 17 de octubre en Metropolitano Lotus Club de Rosario. Luego del show porteño, el tour continuará por Santiago de Chile y México, para finalizar el año en Montevideo.

La fecha del Gran Rex tendrá además un significado especial para la banda, que se encamina a celebrar 40 años ininterrumpidos de trayectoria. En ese contexto, el concierto será una oportunidad para recorrer distintas etapas de su historia a través de un repertorio que combinará presente y clásicos.

Próximos shows

11 de octubre: Harlem Festival, Santa Fe

16 de octubre: Quality Espacio, Córdoba

17 de octubre: Metropolitano Lotus Club, Rosario

22 de octubre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires

24 de octubre: Festival Bamba, Santiago de Chile

29 de octubre: Teatro Estudio Cavaret, Zapopan, México

31 de octubre: Rockstar Fest 2026, León, México

11 de diciembre: La Fiesta de la X, Montevideo, Uruguay

Las entradas para el show del 22 de octubre en el Teatro Gran Rex ya se encuentran a la venta.