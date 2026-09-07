Los Pericos preparan una noche "inmortal" en el Gran Rex
La banda se presentará el 22 de octubre en Buenos Aires para celebrar en vivo su nuevo álbum, en un show que combinará las canciones de INMORTAL con sus clásicos.
Los Pericos ya trabajan en la presentación en vivo de INMORTAL, su nuevo álbum compuesto por diez canciones inéditas, que tendrá su gran estreno sobre el escenario el próximo 22 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.
De cara a esta fecha, la banda comenzó con los ensayos en Robledo Sound Machine, su estudio, donde prepara un repertorio que buscará integrar las nuevas canciones con algunos de los clásicos que forman parte de su extensa trayectoria.
El lanzamiento de INMORTAL abrió una nueva etapa para Los Pericos, que durante 2026 vienen desarrollando distintos proyectos vinculados al disco, entre ellos las Cápsulas del Tiempo y las Sesiones Inmortales. El nuevo material también continúa su recorrido en vivo con una serie de presentaciones por Argentina y Latinoamérica.
Antes de llegar al Gran Rex, la banda se presentará el 11 de octubre en el Harlem Festival de Santa Fe, el 16 de octubre en Quality Espacio de Córdoba y el 17 de octubre en Metropolitano Lotus Club de Rosario. Luego del show porteño, el tour continuará por Santiago de Chile y México, para finalizar el año en Montevideo.
La fecha del Gran Rex tendrá además un significado especial para la banda, que se encamina a celebrar 40 años ininterrumpidos de trayectoria. En ese contexto, el concierto será una oportunidad para recorrer distintas etapas de su historia a través de un repertorio que combinará presente y clásicos.
Próximos shows
- 11 de octubre: Harlem Festival, Santa Fe
- 16 de octubre: Quality Espacio, Córdoba
- 17 de octubre: Metropolitano Lotus Club, Rosario
- 22 de octubre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires
- 24 de octubre: Festival Bamba, Santiago de Chile
- 29 de octubre: Teatro Estudio Cavaret, Zapopan, México
- 31 de octubre: Rockstar Fest 2026, León, México
- 11 de diciembre: La Fiesta de la X, Montevideo, Uruguay
Las entradas para el show del 22 de octubre en el Teatro Gran Rex ya se encuentran a la venta.