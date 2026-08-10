Los Tipitos anuncian "Boludo", su nuevo álbum que llega el 20 de agosto

Los Tipitos tienen nuevo disco en camino. La banda anunció que su próximo álbum se llamará "Boludo" y llegará oficialmente el 20 de agosto, marcando una nueva etapa en la trayectoria del grupo.

El nuevo trabajo ya comenzó a tomar forma con los adelantos "IA" y "Una Palabra", dos canciones que anticipan un disco fiel al estilo de Los Tipitos, con melodías reconocibles, letras cercanas y una mirada que invita a reflexionar sobre el entorno.

Los Tipitos presentan "Boludo", su nuevo disco, el 20 de agosto

Un título con identidad

Con "Boludo", Los Tipitos eligen un nombre directo, cotidiano y cargado de identidad argentina. El concepto del álbum propone una mirada sobre aquellas situaciones en las que, como sociedad y como individuos, todavía tenemos mucho por aprender.

La banda plantea el disco como una suerte de manifiesto de fe en la posibilidad de dejar atrás ciertas actitudes y aprender de los errores, siempre desde el humor y la sensibilidad que caracterizan a sus canciones.

Presentación en el Teatro Coliseo

El nuevo álbum tendrá su presentación oficial en Buenos Aires el próximo 14 de noviembre, cuando Los Tipitos lleguen al Teatro Coliseo para recorrer las canciones de esta nueva etapa junto a algunos de sus clásicos más queridos.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketek.

Antes de esa presentación, la banda continuará recorriendo distintas ciudades del país con fechas en San Miguel, La Plata, San Juan y Mendoza.

Con "Boludo", Los Tipitos vuelven a apostar por canciones que combinan identidad, humor y reflexión, mientras continúan construyendo una nueva página dentro de su extensa historia en el rock argentino.