Lowrdez de Bandana reveló la historia detrás de "Maldita noche" y apuntó contra Emilia Mernes: "No quiso grabar con nosotras"

La historia de "Maldita noche" volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por un detalle que había quedado detrás del homenaje.

La canción de Bandana fue incorporada por Emilia Mernes durante su tour .Mp3 y posteriormente la artista realizó su propia grabación del tema.

Ahora, en medio del regreso de la mítica banda alos escenarios y de una nueva edición de Popstars (Telefe), Lowrdez contó que existió la intención de hacer una versión junto a Emilia, aunque esa colaboración finalmente no se concretó. La cantante recordó lo sucedido durante una entrevista con el streaming del programa y sorprendió al revelar cómo recibieron la noticia de que Mernes ya había grabado la canción por su cuenta.

Lowrdez reveló cómo fue el intento de hacer el feat

Durante la entrevista, la artista habló sobre la relación entre Bandana y Emilia Mernes y contó que las integrantes del grupo habían pensado en compartir una grabación con la artista.

La colaboración podía haber reunido a dos generaciones del pop argentino a través de uno de los temas más reconocidos de la mítica banda de pop. Sin embargo, la idea no llegó a concretarse.

Con humor y cierta ironía, Lowrdez contó: "Y después le mandamos un saludo a Emilia, que no quiso grabar ‘Maldita noche' con nosotras".

La integrante de Bandana explicó que la situación tomó por sorpresa al grupo, ya que en determinado momento recibieron la información de que Emilia había decidido grabar el tema sola.

"No sabemos por qué. De repente nos dijeron ‘no, Emilia ya lo grabó sola, las dejó'", agregó.

Así, quedó expuesto el detrás de escena de una colaboración que las integrantes de Bandana habían imaginado, pero que finalmente tuvo otro desenlace.

"Yo no la bendije": la particular reacción de Lowrdez

La cantante también se refirió a la decisión de Emilia de grabar su propia versión de "Maldita noche" y volvió a utilizar el humor para contar cómo tomó aquella situación.

En medio de la conversación, lanzó una frase que sorprendió por su tono:

"¿Con el permiso de quién? Yo no la bendije", expresó Lowrdez.

La integrante de Bandana continuó con la broma y agregó: "¡Homenaje que me hagan cuando estoy muerta, boluda!".

Lejos de plantear un conflicto serio, la cantante mantuvo el tono distendido y explicó la particular mirada que tiene sobre el homenaje de Emilia.

"Yo te homenajeo porque sos una estatua viviente, ¿entendés?", manifestó.

Finalmente, Lowrdez se encargó de aclarar que, más allá de sus comentarios, existe cariño hacia la artista.

"Tengo ganas de pelear, pero en realidad la adoramos", reconoció.

Emilia Mernes y su homenaje a Bandana

La historia tiene como antecedente la elección de "Maldita noche" por parte de Emilia Mernes para sus propios shows.

Durante su tour .Mp3, la cantante incorporó el tema al repertorio y realizó un homenaje a Bandana, una agrupación que marcó una etapa importante del pop argentino.

La elección de la canción también estuvo vinculada con la relación generacional entre ambas artistas: Emilia creció con el fenómeno de Bandana y años después llevó uno de sus clásicos a sus propios escenarios.

Pero la historia no terminó allí. La artista también había tenido la intención de compartir escenario con las integrantes de la banda.

El intento de Emilia de reunir a Bandana en Vélez

Durante la seguidilla de conciertos que Emilia Mernes realizó en el estadio Vélez en 2024, la cantante tuvo la intención de reunir por primera vez a Bandana sobre el escenario.

La situación fue revelada por Valeria Gastaldi, integrante del grupo, durante una entrevista con el podcast Miami Open Mic.

"Hace poco nos invitaron a cantar con Emilia Mernes, con quien tengo muy buena onda", contó Gastaldi al recordar aquella propuesta.

Sin embargo, la cantante explicó que una de las primeras en decir que no fue ella misma, debido a que se encontraba lanzando nuevo material en Estados Unidos.

La decisión generó insistencia entre sus familiares y personas cercanas, que querían convencerla de que aceptara la propuesta.

"Todas rogándome, llorando, mi prima, su hija, las amigas de mi hija", relató Gastaldi.

Tiempo después, la integrante de Bandana reconoció que terminó lamentando no haber podido formar parte de aquel momento.

"Yo después dije ‘qué lástima que no lo hice porque lo que me rogaban para que vaya y lo haga'", agregó.

Una colaboración que finalmente quedó pendiente

La posibilidad de reunir a Bandana y Emilia Mernes sobre un mismo escenario no pudo concretarse en aquella oportunidad. Tampoco llegó a realizarse el feat que las integrantes de la banda habían imaginado alrededor de "Maldita noche".

Sin embargo, Emilia sí llevó la canción a sus presentaciones y posteriormente realizó su propia grabación, recuperando uno de los temas vinculados a la historia de Bandana.

De esta manera, el tema terminó funcionando como un punto de conexión entre dos momentos diferentes de la música pop argentina.

Bandana vuelve a estar en el centro de la escena

El regreso de Bandana y la nueva edición de Popstars (Telefe) volvieron a poner en primer plano a una generación de artistas que marcó la música argentina de los 2000.

En ese contexto, la revelación de Lowrdez permitió conocer un capítulo desconocido detrás de uno de los homenajes que Emilia Mernes realizó a la banda.

La colaboración entre ambas generaciones no se dio como estaba planeada, pero la historia de "Maldita noche" continuó por otro camino: Emilia la incorporó a sus shows, grabó su propia versión y mantuvo presente una canción asociada a la trayectoria de Bandana.

Mientras tanto, las declaraciones de Lowrdez dejaron una combinación de humor, picardía y reconocimiento hacia la artista, dejando en claro que, más allá del feat que no fue, el cariño entre ambas partes permanece.