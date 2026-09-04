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Luasó abrió el show de Maroon 5 en Buenos Aires y estrenó "El mejor error" en vivo

El músico, productor y multi-instrumentista argentino fue el encargado de abrir la noche ante miles de personas en el Movistar Arena y presentó por primera vez en vivo su nuevo lanzamiento.

Cecilia Andrea Bello
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Luasó fue el encargado de abrir el show de Maroon 5 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco del regreso de la banda liderada por Adam Levine a la Argentina después de cuatro años. Frente a miles de fanáticos, el artista llevó al escenario su propuesta de indie pop, R&B y neo-soul y sumó un momento especial con el estreno en vivo de "El mejor error".

La canción llegó pocos días después de su lanzamiento oficial y tuvo en esta presentación su primera interpretación frente al público. De esta manera, Luasó continúa ampliando el universo sonoro que viene construyendo durante los últimos años y que en 2026 sumó nuevos lanzamientos como "Extraterrestre", "Sediento", "A la mitad" y "Desnudarnos".

&nbsp;Luasó abrió el show de Maroon 5 en el Movistar Arena&nbsp;
 Luasó abrió el show de Maroon 5 en el Movistar Arena 

Estos temas continúan el camino iniciado con "Vamos a una fiesta", el álbum que presentó en 2025 y que marcó una nueva etapa para el proyecto. El disco reunió canciones como "Corazón gris", "Miel", junto a Martu Britos, y "No queda nada", consolidando una identidad atravesada por el indie pop, el R&B, el neo-soul y el funk.

&nbsp;El artista estrenó "El mejor error" en vivo por primera vez.&nbsp;
 El artista estrenó "El mejor error" en vivo por primera vez. 

Un proyecto que sigue creciendo 

El presente de Luasó encuentra al artista en una etapa de expansión, llevando su música hacia escenarios cada vez más grandes. En 2025 también compartió escenario con The Lumineers en el Estadio Malvinas Argentinas, sumando un antecedente importante a su recorrido.

&nbsp;Luasó continúa creciendo y llegando a escenarios cada vez más grandes&nbsp;
 Luasó continúa creciendo y llegando a escenarios cada vez más grandes 

Como músico, productor y multi-instrumentista, Gastón Loizeau, detrás del proyecto Luasó, viene desarrollando una propuesta en constante evolución, con canciones que combinan diferentes géneros y letras que transitan entre lo introspectivo y lo cotidiano.

Ahora, la apertura del show de Maroon 5 y el estreno en vivo de "El mejor error" marcan un nuevo capítulo para un proyecto que continúa creciendo y ampliando su alcance dentro de la escena argentina.

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