Luciano Pereyra cierra la mesa: Karina "La Princesita", Dani Hoyos y Rodrigo Tapari llegan a "Ahora Las Bailamos"

"Muchachos, ahora sí estamos todos. Se armó la mesa", escribió Luciano Pereyra en sus redes sociales junto a un video compartido con Un Poco de Ruido, en el que presentó a los últimos artistas confirmados para formar parte de Ahora Las Bailamos.

Karina La Princesita, Dani Hoyos y Rodrigo Tapari son los nombres que completan esta la tanda de invitados, aunque todo indica que la lista podría no está cerrada. Este martes, Luciano volvió a generar expectativa al revelar en sus redes sociales que habrá más sorpresas vinculadas al proyecto.

Luciano Pereyra presentó los últimos nombres de "Ahora Las Bailamos", que llega este miércoles

Ahora Las Bailamos llegará a las plataformas digitales este miércoles 26 de agosto y propone una nueva versión de algunos de los grandes éxitos de Luciano Pereyra, esta vez llevados al terreno de la cumbia junto a Un Poco de Ruido y Pinky SD y con la participación de artistas de distintas generaciones y estilos.

El proyecto nació, según contó Luciano, a partir de "una idea un poco loca". Pinky SD resumió el resultado con humor: "Sí, muy loca, pero terminó saliendo copado igual".

Un álbum con grandes invitados

Con los anuncios realizados en las últimas horas, ya se conocieron todos los artistas que forman parte de "Ahora Las Bailamos". El proyecto reúne a Luciano Pereyra con Ezequiel y La Clave, Uriel Lozano, Ángela Leiva, Antonio Ríos, The La Planta, Sebastián Mendoza, Euge Quevedo, Karina La Princesita, Dani Hoyos y Rodrigo Tapari.

Los primeros siete ya presentaron sus respectivas versiones: "Si no es muy tarde" junto a Ezequiel y La Clave, "Tu dolor" con Uriel Lozano, "Perdóname" junto a Ángela Leiva, "Porque aún te amo" con Antonio Ríos, "Es mi culpa" junto a The La Planta, "Me enamoré de ti" con Sebastián Mendoza y "Seré" junto a Euge Quevedo.

Luciano Pereyra suma un octavo Movistar Arena

En paralelo con el lanzamiento de Ahora Las Bailamos, Luciano Pereyra continúa con su exitoso ciclo de conciertos y anunció una nueva presentación en Buenos Aires.

El artista sumará su octavo Movistar Arena el próximo 24 de octubre, fecha con la que se despedirá de este ciclo de conciertos que ya tuvo localidades agotadas en distintos escenarios de Latinoamérica y España.

La nueva presentación promete un show sorprendente, una puesta espectacular y grandes invitados, en una fecha que marcará otro momento especial dentro de esta etapa de la carrera de Luciano.

Luciano Pereyra suma un octavo Movistar Arena el 24 de octubre con un show especial y grandes invitado

Así, mientras se prepara para estrenar Ahora Las Bailamos, el artista mantiene a sus fanáticos atentos a cada anuncio: primero con los nuevos nombres que se suman al disco y ahora con la promesa de que todavía quedan más sorpresas por revelar.