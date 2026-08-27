Luciano Pereyra presentó "Ahora las bailamos" y completó su álbum junto a Un Poco de Ruido

Luciano Pereyra presentó finalmente "Ahora las bailamos", su nuevo álbum junto a Un Poco de Ruido y Pinky SD, un proyecto que lleva algunas de sus grandes baladas al universo de la cumbia, el cuarteto y la guaracha.

La historia comenzó en abril de 2025, cuando Luciano participó de Un Poco de Ruido y, junto a Ezequiel y La Clave, realizó una versión cumbia de "Si no es muy tarde". La canción tuvo una enorme repercusión y se convirtió en el punto de partida de un álbum que reunió a diferentes referentes de la música popular argentina para reinterpretar el repertorio del artista.

Luciano Pereyra y Karina La Princesita volvieron a compartir escenario en Un Poco de Ruido

Siete de las diez canciones ya habían sido presentadas previamente. Anoche, en Un Poco de Ruido, el cantante de Luján reveló oficialmete las tres colaboraciones que faltaban: "Enséñame a vivir sin ti" junto a Karina La Princesita, "No puedo" con Rodrigo Tapari y "Siesta de verano" junto a Dany Hoyos.

Los artistas revivieron "Soy un inconsciente", el clásico que habían cantado juntos en 2012

El encuentro con Karina tuvo además un momento especial. Luego de interpretar juntos la nueva versión de "Enséñame a vivir sin ti", ambos artistas volvieron a cantar "Soy un inconsciente" en versión cumbia, recuperando una canción que ya habían interpretado juntos en 2012. Así, más de una década después, volvieron a compartir escenario y a recordar aquella primera colaboración.

"Ahora las bailamos" reúne diez canciones de Luciano Pereyra transformadas en nuevos ritmos y acompañadas por artistas como Ezequiel y La Clave, Uriel Lozano, Ángela Leiva, Antonio Ríos, The La Planta, Sebastián Mendoza y Eugenia Quevedo, además de Karina, Tapari y Dany Hoyos.

Entre los antecedentes del proyecto se encuentra "Si no es muy tarde", que alcanzó el Doble Platino y obtuvo el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical. También forman parte del álbum "Tu dolor", junto a Uriel Lozano, y "Es mi culpa", con The La Planta, ambas reconocidas con Single de Oro.

Con "Ahora las bailamos", Luciano Pereyra vuelve a recorrer sus propias canciones desde una nueva perspectiva y junto a referentes de distintos géneros de la música popular. En paralelo, el artista se prepara para su octavo Movistar Arena con el Tour Te Sigo Amando, que durante 2026 también llegará a Córdoba, Paraguay, España, Chile, Montevideo, Santa Fe y Mar del Plata.