Luck Ra anunció una colaboración con DesaKTa2 y dejó en suspenso los detalles de su separación

En medio de la exposición que atraviesa por su separación de La Joaqui, Luck Ra volvió a aparecer en redes sociales y sorprendió a sus seguidores con un anuncio que nada tuvo que ver con los detalles de su situación sentimental.

El cantante cordobés había anticipado que tenía más para contar luego de referirse públicamente a los rumores sobre su ruptura. Sin embargo, en lugar de ampliar la información sobre su vida personal, utilizó sus redes para revelar una nueva colaboración musical junto a DesaKTa2.

Todo comenzó el lunes, cuando Luck Ra reapareció en sus historias de Instagram para aclarar distintas versiones relacionadas con su relación. En ese momento, además de negar que hubiera ocurrido algo entre él y Tuli Acosta, aseguró: "Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto. Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada".

Antes de finalizar sus publicaciones, el artista había dejado una frase que generó expectativa entre sus seguidores: "Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más". La declaración hizo pensar que podía referirse nuevamente a su separación y a los motivos detrás de la ruptura. Pero finalmente, Luck Ra eligió hablar de música.

Luck Ra sorprendió al anunciar su nueva colaboración con DesaKTa2

En las últimas horas, compartió un video en sus redes sociales en el que retomó aquella frase y la transformó en una pista sobre su próximo lanzamiento: "No ando desacatado porque ando con los de DesaKTa2".

Acto seguido, aparecieron Fer Olmedo y Joaco Martin, integrantes de DesaKTa2, quienes confirmaron la colaboración y adelantaron parte de la canción que preparan junto al cantante.

Luck Ra no dio más detalles sobre su separación

De esta manera, el anuncio que sus seguidores esperaban como una posible ampliación de sus declaraciones sobre la separación terminó siendo una noticia musical. Luck Ra no brindó nuevos detalles sobre su situación sentimental y, en cambio, volvió a poner el foco en su carrera.

La colaboración con DesaKTa2 se estrenará este jueves 13 de agosto y marcará una nueva unión dentro de la escena del cuarteto, mientras el cantante mantiene bajo reserva cualquier otra información relacionada con su vida personal.