Luck Ra contó el incómodo momento que vivió en MasterChef Celebrity: "Me sentí tan mal"

Luck Ra vivió un momento incómodo en MasterChef Celebrity cuando tuvo que elegir una dupla para participar de un desafío de cocina y ninguno de sus compañeros se ofreció para acompañarlo. El episodio lo afectó y el cantante contó cómo se sintió durante una charla en un programa de streaming.

Según relató el artista, Hernán Coronel, líder de Mala Fama, fue el encargado de organizar las parejas para la prueba. En ese contexto, Luck Ra quedó sin compañero durante unos segundos, hasta que Julieta Poggio decidió sumarse a su equipo.

Luck Ra contó que se sintió mal cuando ninguno de sus compañeros lo eligió para cocinar en dupla

"Hubo cinco segundos en los que nadie me quiso elegir. Me sentí tan mal. Y ahí Juli Poggio dijo: ‘Yo'", recordó el músico al hablar de la situación.

El gesto de la ex participante de Gran Hermano fue significativo para el cantante, que atraviesa un momento de exposición mediática tanto por su participación en el reality de Telefe como por las repercusiones de su separación de La Joaqui.

La cercanía entre Luck Ra y Poggio también había generado rumores de romance, aunque ella se encargó de desmentirlos. Ambos se conocieron en 2024, cuando la influencer participó del videoclip de "La Morocha", uno de los grandes éxitos del cordobés.

"Luck Ra" Porque contó que cuando había que armar duplas ninguna chica lo elegía y se sintió re mal, hasta que Juli lo eligió. https://t.co/XblWaNhzBG — Tendencias en X (@SoyTendencias) October 9, 2026

El presente musical de Luck Ra

Más allá de su participación en televisión, el cantante continúa sumando proyectos a su carrera. Recientemente, se anunció que interpretará "Vamos, Vamos, Vamos", una canción vinculada a Messi y los gigantes, la serie animada de fantasía deportiva inspirada en el universo del fútbol.

La producción sigue la historia de Leo, un chico de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para regresar a su hogar, deberá enfrentarse a distintos desafíos en los que serán fundamentales su habilidad, el trabajo en equipo y la perseverancia.

De esta manera, Luck Ra suma una nueva experiencia a su recorrido musical, mientras su participación en MasterChef Celebrity también lo muestra en una faceta diferente, lejos de los escenarios.