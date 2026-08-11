Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui: qué dijo sobre Tuli Acosta

Tras varios días de silencio luego de su separación de La Joaqui, Luck Ra decidió expresarse públicamente sobre el final de la relación y pidió atravesar este momento lejos de la exposición mediática.

Luck Ra habló por primera vez tras la separación de La Joaqui

La ruptura había generado una fuerte repercusión luego de que La Joaqui confirmara públicamente que ambos habían decidido tomar caminos separados. Mientras la cantante habló en distintos medios sobre el difícil momento que atraviesa, Luck Ra había optado por mantenerse al margen y continuar con sus compromisos profesionales en España.

Sin embargo, este lunes el cordobés publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dejó en claro que también está atravesando un duelo por la separación.

"Para la gente que ni sabe cuántos años tengo, tengo 27, no 28", comenzó escribiendo el cantante, antes de referirse directamente al momento personal que está viviendo.

"Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto", expresó Luck Ra, dejando en claro su intención de transitar la ruptura lejos de las especulaciones y la exposición pública.

Luck Ra negó los rumores con Tuli Acosta

Uno de los puntos que más llamó la atención de su mensaje fue la mención a Tuli Acosta, quien había sido señalada en redes sociales como una supuesta tercera persona en la separación.

Frente a las versiones que circularon durante los últimos días, el cantante fue contundente: "Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada".

De esta manera, Luck Ra negó de manera directa cualquier vínculo amoroso con su amiga y buscó ponerle fin a las especulaciones que surgieron alrededor de la ruptura.

El artista también se refirió, con su habitual sentido del humor, a algunos de los cuestionamientos que recibió en las redes. "Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado", escribió.

El cantante negó los rumores que lo vinculaban con Tuli Acosta

"Mañana les cuento más"

Hacia el final de su publicación, Luck Ra dejó abierta la posibilidad de brindar más detalles sobre la separación. El cantante contó que estaba a punto de subir a un avión y anticipó: "Mañana (martes) les cuento más".

El mensaje llega después de la participación de La Joaqui en PH: Podemos Hablar, donde la artista habló sobre la separación y también se refirió a Tuli Acosta y a algunas situaciones que le resultaron incómodas.

Mientras tanto, Luck Ra continúa con sus compromisos profesionales y, tras varios días de silencio, decidió dar su primera versión pública sobre una separación que generó una gran repercusión entre sus seguidores.