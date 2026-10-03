 Luck Ra se suma al universo de Messi: será parte de su nueva serie animada con una canción inédita 

El universo de Lionel Messi suma una nueva historia vinculada a la animación y la fantasía deportiva.

Se trata de "Messi y los gigantes", una producción que tiene al astro argentino como uno de sus productores ejecutivos y que acaba de presentar un adelanto con una importante participación argentina.

Durante San Diego Comic-Con Málaga, en España, el proyecto fue presentado en el Hall M ante más de 3.000 fanáticos. Allí se revelaron detalles de la historia, sus personajes y la propuesta musical que acompañará las aventuras del protagonista.

Luck Ra, la voz detrás de la canción original

Uno de los anuncios que más llamó la atención estuvo relacionado con la música. El adelanto oficial permitió conocer "Vamos, Vamos, Vamos", la canción original de la producción, interpretada por Luck Ra.

El artista cordobés vuelve así a participar de un proyecto de alcance internacional, en una etapa en la que también atraviesa distintos desafíos profesionales.

Recientemente, el cantante volvió a llevar clásicos de la música latina al terreno del cuarteto. Junto a Thalía presentó "A Quién Le Importa (Cuarteto)", una reinterpretación disponible en YouTube y Spotify.

Quién será la voz de Leo

La participación argentina no termina en la música. Durante la presentación también se confirmó que el actor argentino Milo Burgess-Webb será quien le dé voz a Leo, el personaje central de la historia.

Los responsables del proyecto compartieron nuevos detalles sobre la mitología de este universo, sus personajes y la música que acompañará el recorrido del protagonista.

La propuesta combina el mundo del fútbol con elementos de fantasía y aventura, en una historia pensada para el público infantil.

De qué trata la historia

Leo es un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes.

Para regresar a su hogar, deberá atravesar distintos desafíos y participar en batallas de alto riesgo similares al fútbol.

En ese mundo existen poderosas "esferas", que forman parte de las competencias a las que deberá enfrentarse. Su misión será derrotar a gigantes legendarios y ayudar a restaurar los reinos fracturados de Iko.

Pero el protagonista tendrá una dificultad adicional: no puede utilizar los poderes de esa realidad para potenciar su juego.

Las habilidades que deberá usar Leo

Frente a esa desventaja, Leo tendrá que apoyarse en sus propias capacidades. Su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación serán fundamentales para superar los obstáculos que encuentre en el camino.

De esta manera, la aventura pone el foco en un personaje que debe afrontar situaciones adversas sin contar con las mismas herramientas que sus rivales.

La historia también destaca valores como la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo.

Luck Ra se suma al universo de Messi: será parte de su nueva serie animada con una canción inédita

El equipo detrás de la producción

La producción ejecutiva está integrada por Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes, por parte de Sony Pictures Television.

Afo Verde participa por Sony Music Latin Iberia, mientras que Tom Mackay y Sergi Reitg lo hacen por Sony Music Vision.

También se desempeñan como productores ejecutivos Lionel Messi Cuccittini y Jorge Messi Pérez (in memoriam).

La animación está a cargo de Atlantis Animation.

Durante la presentación en Málaga participaron además Lacey Stanton y Bryan Korn, de Sony Pictures Television; Dan Creteur, director de Atlantis Studios; y Sergi Reitg, de Sony Music Vision, quienes compartieron nuevos detalles sobre el proyecto.

Cuándo se estrena Messi y los gigantes

Después del adelanto presentado en España, la producción tiene previsto su desembarco en la plataforma de streaming.

El estreno global será en Disney+ durante 2027. Allí se podrá seguir la aventura de Leo y su recorrido por este particular mundo de gigantes, desafíos y enfrentamientos inspirados en el fútbol.

Luck Ra, entre sus shows y nuevos proyectos

La incorporación al proyecto llega mientras el cordobés mantiene una agenda cargada de actividades.

Luck Ra tiene previstos shows en Chile y prepara su regreso a España, donde se presentará en el Sant Jordi Club de Barcelona y en el Palacio Vistalegre de Madrid.

A sus compromisos musicales se suma su participación en la nueva edición de MasterChef Celebrity.

Una nueva apuesta con presencia argentina

La combinación de fútbol, fantasía y aventura será uno de los ejes de esta propuesta animada, que llegará a una audiencia internacional de la mano de Disney+.

Para Luck Ra, la participación representa además una nueva incursión en un proyecto de alcance global. Su canción "Vamos, Vamos, Vamos" acompañará el recorrido de Leo y aportará el sello musical del artista cordobés a una producción vinculada directamente con el universo de Lionel Messi.



