Luck Ra sorprendió en Popstars: "Me siento muy reflejado en las chicas"

A poco más de dos semanas de su regreso a la pantalla después de 25 años, Popstars continúa avanzando en la búsqueda de las jóvenes que formarán parte de la próxima girl band argentina. En una de las últimas instancias, el reality recibió a Luck Ra, quien sorprendió a las participantes y protagonizó un momento de mucha complicidad.

Luego de las primeras audiciones, que reunieron a unas 3.000 chicas en el microestadio de Parque Roca, la competencia quedó reducida a 50 participantes. Este martes 8 de septiembre, 28 de ellas se enfrentaron al jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, interpretando clásicos del pop en versión cumbia y trabajando en cuartetos.

Luck Ra sorprendió a las participantes de Popstars

La llegada de Luck Ra que revolucionó el estudio

Como invitado especial, Luck Ra se sumó a la jornada para acompañar a las concursantes durante los ensayos. La elección no fue casual: el artista cordobés se convirtió en uno de los referentes actuales del cuarteto y cuenta con diferentes colaboraciones dentro de la escena tropical.

Cuando Nicolás Vázquez preguntó qué canción les gustaría interpretar, las participantes respondieron al unísono "La Morocha", el hit que Luck Ra lanzó junto a BM en 2024.

Minutos después, el cantante ingresó al estudio y generó una verdadera revolución entre las jóvenes. Con su característica cabellera azul y un look total black, se sumó a ellas para cantar el estribillo de "La Morocha", en uno de los momentos más distendidos de la jornada.

Luck Ra acompañó los ensayos

Más allá de la sorpresa, el artista se reunió con los distintos grupos y compartió algunos consejos vinculados a los pasos de baile y la interpretación vocal.

"Me pone muy feliz estar acá. Me siento muy reflejado en las chicas porque todos nosotros somos soñadores, y por más que uno haya logrado algunas cosas, se sigue soñando", expresó Luck Ra sobre su participación en el programa.

El cantante cordobés acompañó los ensayos y compartió sus consejos

Antes de despedirse, también dejó un mensaje para las concursantes: "Lo último que les quiero decir es que no busquen ser nadie más que ustedes mismas. Denlo todo. Gócenlo y disfrútenlo, que es lo más importante. Que les vaya muy lindo".

Así, Luck Ra tuvo su paso por Popstars, donde además de cantar y acompañar a las participantes, dejó un mensaje ligado a la importancia de disfrutar el camino y mantener la propia identidad.