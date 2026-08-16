Ludovico Einaudi suma un segundo show en Buenos Aires: se presentará en el Movistar Arena en 2027

Ludovico Einaudi confirmó una segunda fecha en Buenos Aires tras la gran demanda por su presentación en el Teatro Colón. El músico se presentará el 3 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, dos días después de su show "Solo Piano".

Dos shows, dos experiencias

El 1 de marzo, Einaudi debutará en el Teatro Colón con una propuesta íntima en formato piano solo. El 3 de marzo, en el Movistar Arena, estará acompañado por su banda para recorrer canciones de The Summer Portraits y algunos de los grandes clásicos de su carrera.

Reconocido por combinar elementos de la música clásica con sonidos contemporáneos, Einaudi construyó un estilo propio que lo convirtió en uno de los compositores instrumentales más destacados de la escena internacional. En esta nueva visita, ofrecerá dos conciertos pensados para mostrar diferentes facetas de su universo musical.

El regreso marcará su reencuentro con el público argentino después de su presentación agotada en el Teatro Gran Rex en 2023.

Entradas

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzó el miércoles 12 de agosto, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés, mientras que la venta general se habilitó el viernes 14 de agosto a las 13 horas. Actualmente, las entradas para el show del 3 de marzo de 2027 en el Movistar Arena se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del estadio.