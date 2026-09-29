Luis Miguel anunció su gira mundial 2027: cuándo se conocerán las fechas

Luis Miguel volverá a los escenarios con una gira mundial durante 2027, según anunciaron el propio artista y Fenix Entertainment. El nuevo tour continuará el camino de su exitoso recorrido de 2023-2024, que llevó al cantante a distintos escenarios alrededor del mundo.

La alianza entre Luis Miguel y Fenix Entertainment fue presentada como el punto de partida de este nuevo proyecto, que contempla una recorrida por importantes mercados internacionales. América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios estarán incluidos en el próximo tour.

El anuncio genera especial expectativa entre sus seguidores, que esperan conocer las nuevas fechas del artista mexicano. Sin embargo, por el momento no se confirmó cuándo llegará Luis Miguel a la Argentina, ni tampoco se dieron a conocer las ciudades y escenarios que formarán parte de la gira.

Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios con una gira mundial en 2027

Cuándo se conocerán las fechas de la gira 2027

Según la información difundida por el equipo del artista y Fenix Entertainment, las fechas y ciudades serán anunciadas próximamente. La información oficial será comunicada exclusivamente a través de las redes sociales de Luis Miguel y Fenix Entertainment.

De esta manera, el cantante comienza a preparar su regreso a los escenarios para 2027, mientras sus fanáticos aguardan por el anuncio del recorrido completo y, especialmente, por una posible nueva visita a la Argentina.