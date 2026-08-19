Madonna vuelve a hacer historia: lidera los MTV VMA 2026 y deja a Taylor Swift en segundo lugar

La carrera por los MTV Video Music Awards 2026 ya comenzó y tiene a dos grandes figuras en el centro de la escena. Madonna se quedó con el primer puesto entre los artistas con mayor cantidad de nominaciones para esta edición, mientras que Taylor Swift ocupa el segundo lugar.

La Reina del Pop obtuvo 11 candidaturas en una ceremonia que volverá a reunir a algunas de las principales figuras de la música internacional. Swift, por su parte, consiguió nueve nominaciones y tendrá además la posibilidad de acercarse a una marca histórica que comparte actualmente con Beyoncé.

La edición de este año también tendrá entre sus protagonistas a Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Shakira, LISA y Tate McRae, entre otros artistas.

Madonna, otra vez protagonista de los VMA

La historia de Madonna con los MTV VMA es una de las más extensas de la ceremonia. La cantante recibió nominaciones durante todas las décadas de su carrera y acumula 19 premios competitivos.

En 1986, además, se convirtió en la primera artista femenina solista en recibir el Video Vanguard Award, uno de los reconocimientos más importantes que entrega MTV.

En la edición 2026, la artista competirá en 11 categorías. Entre ellas aparecen video del año, artista del año y canción del año, además de mejor colaboración, música dance, dirección, dirección artística, fotografía, montaje, coreografía y efectos visuales.

Una victoria en todas las categorías en las que está nominada tendría un impacto histórico: Madonna igualaría a Beyoncé y Taylor Swift, quienes actualmente comparten el récord de 30 premios VMA.

Taylor Swift quedó segunda, pero va por un récord

Con nueve nominaciones, Taylor Swift aparece inmediatamente detrás de Madonna en la lista de candidaturas.

La cantante competirá por video del año y artista del año, además de mejor pop, dirección, dirección artística, fotografía, montaje, coreografía y efectos visuales.

Más allá de la cantidad de categorías, Swift llega a la ceremonia con una posibilidad especialmente importante. Si obtiene al menos un premio, se convertirá en la artista con más galardones en la historia de los VMA.

Actualmente, la cantante comparte el primer puesto con Beyoncé, ambas con 30 premios. Madonna, en tanto, suma 19 galardones competitivos.

Entre los hombres, Eminem mantiene el récord como el artista masculino más premiado de los VMA, con 15 estatuillas.

Quiénes completan el ranking de nominaciones

Después de Madonna y Swift, la lista continúa con dos artistas que también tendrán una fuerte presencia durante la ceremonia.

Ariana Grande y Sabrina Carpenter recibieron siete nominaciones cada una, mientras que Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson consiguieron cinco.

LISA, integrante de Blackpink, suma cuatro candidaturas.

En tanto, Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean aparecen con tres nominaciones cada uno.

La variedad de artistas nominados vuelve a poner en escena a diferentes generaciones y estilos dentro de la música internacional.

Cuándo y dónde serán los MTV VMA 2026

La ceremonia tendrá una duración de dos horas y se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Los MTV Video Music Awards 2026 se transmitirán en vivo por CBS el domingo 27 de septiembre a las 19:30, según el horario de la costa este de Estados Unidos. En la costa del Pacífico, la emisión comenzará a las 16:30.

El evento también podrá verse de manera simultánea por MTV y a través de Paramount+ en Estados Unidos.

Para el público internacional, la ceremonia estará disponible en Paramount+ y MTV al día siguiente.

Madonna y Swift, otra vez en una pelea histórica

La edición 2026 no solo definirá quiénes se llevan los premios correspondientes a este año. También puede modificar el ranking histórico de los artistas más reconocidos en la historia de los VMA.

Madonna llega con la mayor cantidad de nominaciones y con la posibilidad de recortar una distancia importante respecto de Beyoncé y Swift. Para conseguirlo, necesitaría una noche prácticamente perfecta.

Swift, en cambio, tiene otro objetivo: alcanzar el récord absoluto de premios. Con una sola victoria, podría dejar atrás a Beyoncé y convertirse en la artista más premiada de la historia de los MTV VMA.

Así, la ceremonia tendrá una disputa particular entre dos generaciones del pop. Madonna vuelve a ocupar el centro de la escena con 11 nominaciones, mientras Taylor Swift, con nueve, buscará aprovechar cada oportunidad para seguir ampliando su legado en una de las premiaciones más importantes de la industria musical.