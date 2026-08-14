Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, debuta como conductora con "Bien de familia"

Majo Riera, mamá de Lali Espósito, inicia una nueva etapa profesional como conductora y entrevistadora con "Bien de familia", un formato que buscará mostrar el lado más íntimo y familiar de algunas de las figuras más importantes de la música argentina.

El programa llegará a Flow el próximo 27 de agosto y tendrá como eje las historias de las madres que acompañan a reconocidos artistas en sus carreras. Entre las protagonistas estarán las familias de Duki, Emilia Mernes, Milo J, Nicki Nicole y Tiago PZK, además de Lali Espósito y Marlene Montaner, esposa de Ricardo Montaner.

El programa llegará a Flow el próximo 27 de agosto

Majo Riera muestra el detrás de escena de las familias de los artistas

Después de acompañar durante más de dos décadas el crecimiento profesional de Lali, Majo decidió poner el foco en aquellas personas que suelen permanecer detrás de escena. "Hace dos décadas que estoy al lado de mi hija en su camino profesional. Una vez me dijeron: ‘Dejá que te vea el seguidor', y en ese momento tomé dimensión de lo invisibilizada que estaba mi labor", cuenta Riera en el adelanto del programa.

A partir de esa reflexión nació "Bien de familia", una propuesta que busca conocer cómo viven las madres el éxito de sus hijos, el impacto de la exposición pública y el desafío de preservar los vínculos familiares.

"Quise saber si a otras les pasaba lo mismo y fui a su encuentro", explica Majo, quien encontró en cada historia experiencias atravesadas por el esfuerzo, el acompañamiento y la contención.

Lali Espósito también será parte del programa

Uno de los encuentros más esperados será el de Majo Riera con su propia hija, Lali Espósito, quien también participará de la serie.

El estreno de "Bien de familia" coincidirá con un momento importante para la carrera de Lali. La artista se prepara para cerrar su gira "No vayas a atender cuando el demonio llama" con una tercera presentación en el Estadio River Plate, prevista para el 26 de septiembre.

La fecha tendrá además un significado especial: coincidirá con el segundo aniversario del lanzamiento de "Fanático", canción que marcó el comienzo de la etapa conceptual de su último proyecto.