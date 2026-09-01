Makena celebra sus 20 años con una gran fiesta en Art Media

Makena, uno de los espacios más emblemáticos y con mayor mística de la escena musical porteña, cumple 20 años y lo celebrará con una gran fiesta el próximo 10 de septiembre, desde las 21 horas, en Complejo Art Media.

A dos décadas de su apertura, Makena fue reconocido como Sitio de Interés Cultural, una distinción que representa el reconocimiento a un lugar que se convirtió en punto de encuentro y en una verdadera cuna de música y cultura para distintas generaciones.

Makena celebra dos décadas de música y cultura en Buenos Aires

Desde sus comienzos, el espacio fue escenario de encuentros y presentaciones que quedaron en la memoria de la escena local. La primera noche tuvo a Willy Crook, mientras que poco después llegaron propuestas como Madness junto a Dancing Mood y Mimi Maura. En 2007, además, Skay Beilinson compartió escenario con el Negro Medina, en una muestra del espíritu impredecible que siempre caracterizó a Makena.

El emblemático espacio porteño cumple 20 años y prepara una gran fiesta

A lo largo de estos 20 años, fueron numerosos los artistas que pasaron por el lugar, tanto arriba como abajo del escenario. Joaquín Levinton, Pity Álvarez, Juanse, Bocha Sokol, Ricardo Mollo, Charly García, Andrés Ciro Martínez y Dillom, entre muchos otros, forman parte de la historia de un espacio que se consolidó como refugio y lugar de pertenencia para los amantes de la música.

La celebración será el 10 de septiembre en Complejo Art Media

Makena también supo reinventarse con el paso del tiempo. Fiestas, ciclos, bandas y DJs encontraron un espacio para desarrollarse, con una propuesta que buscó reunir diferentes estilos y generaciones. Actualmente, entre sus propuestas se encuentran Afro Mama, UOPA, The Jack Experience y Ediciones Doradas, un ciclo que recupera a bandas que hoy llenan estadios y que en sus comienzos tocaron en Makena, permitiéndoles reencontrarse con el público en un formato más íntimo.

Los aniversarios de Makena ya son un clásico de la escena porteña y esta edición promete estar a la altura de esa historia. Para celebrar sus dos décadas, la fiesta se trasladará al Complejo Art Media, con grandes artistas, DJs y bandas que forman parte de la identidad del espacio.

La cita será el 10 de septiembre a partir de las 21 horas, en una noche pensada para celebrar la música, la cultura y la comunidad que acompañaron a Makena durante estos 20 años. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.