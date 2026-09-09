Malena Narvay anuncia "Buenos Aires" junto a Gastón Pauls y reversiona una escena de Nueve Reinas
La artista presentó el tráiler de su próximo lanzamiento, una pieza audiovisual que recupera una de las escenas más recordadas del clásico del cine argentino. El single estará disponible el 10 de septiembre.
Malena Narvay presentó el tráiler de "Buenos Aires", su próximo lanzamiento, con una pieza audiovisual protagonizada junto a Gastón Pauls que reversiona una de las escenas más icónicas de Nueve Reinas, la película argentina estrenada en 2000.
En el tráiler, Malena y Gastón recuperan el espíritu de aquella Buenos Aires retratada en el film para hablar de la ciudad desde una mirada actual: caótica, contradictoria, intensa y magnética, capaz de generar tanto agotamiento como fascinación.
Buenos Aires no aparece solamente como el escenario de la historia, sino también como un personaje más. Una ciudad que despierta, marea y consume, pero que al mismo tiempo genera un fuerte sentido de pertenencia. Esa relación de amor y contradicción atraviesa el nuevo universo artístico que propone Narvay.
La pieza toma como punto de partida el imaginario de Nueve Reinas y vuelve a reunir a Gastón Pauls con una Buenos Aires que, más de dos décadas después, cambió pero conserva parte de aquella esencia. Frente a él aparece Malena como representante de una nueva generación y de una nueva mirada sobre la ciudad.
El tráiler funciona así como la puerta de entrada a un universo en el que el cine argentino, el tango, la cultura porteña y la Buenos Aires contemporánea conviven bajo una misma identidad.
"Buenos Aires" será el próximo single de Malena Narvay junto a Omar Varela y Cucuza Castiello y estará disponible el 10 de septiembre en todas las plataformas digitales.