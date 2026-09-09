Malena Narvay anuncia "Buenos Aires" junto a Gastón Pauls y reversiona una escena de Nueve Reinas

Malena Narvay presentó el tráiler de "Buenos Aires", su próximo lanzamiento, con una pieza audiovisual protagonizada junto a Gastón Pauls que reversiona una de las escenas más icónicas de Nueve Reinas, la película argentina estrenada en 2000.

En el tráiler, Malena y Gastón recuperan el espíritu de aquella Buenos Aires retratada en el film para hablar de la ciudad desde una mirada actual: caótica, contradictoria, intensa y magnética, capaz de generar tanto agotamiento como fascinación.

Malena Narvay y Gastón Pauls, juntos en "Buenos Aires"

Buenos Aires no aparece solamente como el escenario de la historia, sino también como un personaje más. Una ciudad que despierta, marea y consume, pero que al mismo tiempo genera un fuerte sentido de pertenencia. Esa relación de amor y contradicción atraviesa el nuevo universo artístico que propone Narvay.

La pieza toma como punto de partida el imaginario de Nueve Reinas y vuelve a reunir a Gastón Pauls con una Buenos Aires que, más de dos décadas después, cambió pero conserva parte de aquella esencia. Frente a él aparece Malena como representante de una nueva generación y de una nueva mirada sobre la ciudad.

La artista inaugura una nueva etapa musical

El tráiler funciona así como la puerta de entrada a un universo en el que el cine argentino, el tango, la cultura porteña y la Buenos Aires contemporánea conviven bajo una misma identidad.

"Buenos Aires" será el próximo single de Malena Narvay junto a Omar Varela y Cucuza Castiello y estará disponible el 10 de septiembre en todas las plataformas digitales.