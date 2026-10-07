Maravillosa jugada: el inesperado "trueque" entre un futbolista de la Selección y La Sole en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo atravesada por la emoción de los hinchas, los homenajes y un estadio Monumental completamente pendiente de cada palabra del capitán.

La noche reunió a figuras del fútbol y la música para acompañar uno de los momentos más especiales de su carrera.

Entre las postales que dejó la ceremonia estuvo la presentación de Soledad Pastorutti, quien interpretó "Brindis" frente a Messi y luego permaneció junto al plantel mientras el rosarino brindaba su discurso ante el público.

Fue precisamente durante ese momento, mientras todas las miradas estaban concentradas en el mensaje del capitán, cuando ocurrió una escena inesperada que terminó convirtiéndose en una de las anécdotas de la noche: un futbolista de la Selección se acercó a La Sole y le propuso intercambiar su camperón por el poncho que llevaba puesto.

El particular pedido que recibió La Sole

El protagonista fue Agustín Giay, defensor surgido de San Lorenzo y actual futbolista de Palmeiras. El lateral se acercó a Pastorutti mientras ella permanecía sobre el césped junto a los integrantes del plantel.

Giay le ofreció el camperón oficial de la Selección Argentina que llevaba puesto. La cantante aceptó y se colocó la campera albiceleste, mientras que el futbolista recibió la prenda que había utilizado durante su presentación.

El momento quedó registrado en un video que compartió la periodista e influencer Sara Sklate y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Los jugadores que se encontraban cerca reaccionaron con risas al ver la particular situación. "¿Quién salió ganando?", preguntó Sarita al publicar las imágenes.

La actuación que emocionó al Monumental

Antes de esta inesperada escena, Soledad Pastorutti había sido una de las protagonistas del homenaje al capitán argentino.

La cantante interpretó "Brindis" frente a Messi, en uno de los momentos centrales de la ceremonia. Una vez finalizada la canción, permaneció en el campo de juego cerca de los futbolistas.

Una canción con un antecedente muy especial

La elección de "Brindis" también tuvo un significado particular. Pastorutti ya había interpretado esa misma canción para Diego Maradona en 2006.

De esta manera, la obra volvió a quedar vinculada con otra de las grandes figuras de la historia de la Selección Argentina.

En esta oportunidad, la interpretación acompañó el homenaje a Messi, en una jornada que reunió música, fútbol y distintas muestras de afecto hacia el capitán.

Una coincidencia entre sus protagonistas

La escena tuvo además un detalle particular: Giay y Pastorutti comparten origen santafesino.

El futbolista nació en San Carlos Centro, mientras que la cantante es oriunda de Arequito.

La coincidencia sumó un elemento especial a una situación que ocurrió en pleno campo de juego y que rápidamente comenzó a circular en redes.

Giay tiene 22 años y se incorporó a la secuencia mientras el plantel permanecía alrededor de Messi. Sus compañeros reaccionaron con humor cuando vieron lo que estaba ocurriendo.

La historia detrás de la prenda

El poncho que terminó en manos del futbolista tenía además una historia propia. Se trataba de una réplica artesanal del Poncho Bandera Catamarqueño, según la información brindada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

La pieza fue creada por Rua Chaky, una familia de tejedores de Belén, y había llegado a manos de La Sole como obsequio durante la última edición de la Fiesta Nacional del Poncho.

Por eso, el recuerdo que Giay se llevó de aquella noche estaba relacionado con una pieza de artesanía que también tiene un vínculo con la identidad cultural catamarqueña.

Una anécdota inesperada en una noche histórica

La despedida de Messi dejó numerosas imágenes para recordar: la presentación de La Sole, la interpretación de "Brindis", el abrazo entre ambos, el mensaje del capitán ante los hinchas y la presencia del plantel sobre el césped del Monumental.

A esa lista se sumó una postal mucho más descontracturada. Giay se llevó una prenda cargada de historia y Pastorutti recibió a cambio el abrigo oficial de la Selección.



