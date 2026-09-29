Marc Anthony regresa a la Argentina: fechas, lugar y cómo comprar entradas

Con más de tres décadas de trayectoria, Marc Anthony continúa siendo una de las grandes figuras de la música latina y una de las voces más reconocidas de la salsa a nivel mundial. Ahora, el artista nacido en Nueva York y de padres puertorriqueños prepara su regreso a la Argentina para reencontrarse con un público con el que mantiene un vínculo construido a lo largo de los años.

Reconocido por su potente voz y sus presentaciones en vivo, el cantante llega nuevamente al país en el marco de su nueva gira internacional, con un repertorio que reúne canciones que atravesaron generaciones y una carrera que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la música latina.

Cuándo se presenta Marc Anthony en Argentina

Marc Anthony volverá a presentarse en el país durante el mes de octubre, con dos conciertos programados para el 28 y 29 de octubre.

La primera fecha ya se encuentra agotada, mientras que todavía quedan localidades disponibles para la segunda presentación.

Las dos noches prometen reunir diferentes momentos de una carrera que lleva más de 30 años y que llevó al artista a escenarios de todo el mundo.

Marc Anthony regresa a la Argentina

Dónde serán los shows de Marc Anthony

Los conciertos tendrán como escenario al Movistar Arena, en Buenos Aires, donde el cantante volverá a encontrarse con sus seguidores argentinos.

La relación entre el artista y el público local tiene una historia extensa: el artista ya realizó ocho visitas oficiales a la Argentina, consolidando un vínculo que se mantiene vigente con el paso de los años.

Ahora, el escenario porteño será el punto de encuentro para dos noches en las que la salsa volverá a ocupar el centro de la escena.

Cómo comprar las entradas para Marc Anthony

Las localidades para el 29 de octubre ya están disponibles mediante venta general.

Además, quienes cuenten con tarjetas Visa del Banco Nación pueden acceder a 3 cuotas sin interés, según la propuesta informada para el espectáculo.

La primera fecha, correspondiente al 28 de octubre, ya agotó sus localidades.

Una carrera que llevó la salsa al mundo

Nacido como Marco Antonio Muñiz en Nueva York, hijo de padres puertorriqueños, Marc Anthony construyó una carrera que lo convirtió en uno de los principales referentes internacionales de la música latina.

El cantante es reconocido como el artista de salsa más vendido de todos los tiempos y cuenta con tres récords Guinness. A lo largo de su trayectoria obtuvo decenas de certificaciones de oro y platino y consiguió que 108 canciones alcanzaran el primer puesto en los rankings de Billboard.

Su recorrido también estuvo marcado por colaboraciones con importantes artistas de distintos géneros. Entre ellos se encuentran Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona, entre muchos otros.

Marc Anthony también brilló como actor

La carrera del artista no quedó limitada a la música. Marc Anthony también participó en diferentes producciones cinematográficas, entre ellas "In the Heights", "Man on Fire" y "El Cantante".

Además, es fundador de Magnus, una compañía de representación de artistas latinos.

En 2023, recibió uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria al ingresar al Paseo de la Fama de Hollywood.

Dos noches para volver a cantar sus clásicos

Con producción de Fenix Entertainment, el regreso de Marc Anthony propone un recorrido por las distintas etapas de una carrera que supera las tres décadas.

El cantante volverá a encontrarse con un público argentino que ya agotó una de las fechas y que tendrá nuevamente la posibilidad de disfrutar en vivo de una de las voces más reconocidas de la salsa.



