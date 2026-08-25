Marc Anthony suma una segunda fecha en Buenos Aires: ya está disponible la preventa

Marc Anthony vuelve a demostrar su enorme convocatoria en Argentina. Luego de agotar las entradas para su show del 28 de octubre en el Movistar Arena, el artista anunció una segunda presentación para el 29 de octubre, cuyas entradas ya se encuentran en preventa.

Los tickets para la nueva fecha están disponibles a través de movistararena.com.ar, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Nación. La venta general comenzará una vez finalizada la preventa.

Marc Anthony agotó su primera fecha en Buenos Aires y sumó un segundo show para el 29 de octubre

Considerado uno de los grandes referentes de la música latina y el artista de salsa más vendido de todos los tiempos, Marc Anthony regresará al país en el marco de su nueva gira internacional. La Argentina ocupa además un lugar especial en su trayectoria: con ocho visitas oficiales, construyó una relación cercana con el público local, que volvió a quedar demostrada con el sold out de su primera fecha.

Con más de tres décadas de carrera, tres récords Guinness y una extensa trayectoria que incluye éxitos, colaboraciones internacionales y presentaciones multitudinarias, el cantante neoyorquino de raíces puertorriqueñas se prepara para reencontrarse nuevamente con sus fanáticos argentinos.

Con producción de Fenix Entertainment, Marc Anthony se presentará el 28 de octubre, fecha agotada, y el 29 de octubre en el Movistar Arena.