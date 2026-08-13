Maria Becerra se emocionó al hablar de J Rei: "Me salvás a diario"

Maria Becerra y J Rei protagonizaron un emotivo momento durante un vivo de Instagram en el que hablaron sobre el vínculo que los une y el acompañamiento que mantienen en los momentos más difíciles. En medio de la charla, la cantante se emocionó al recordar las situaciones de ansiedad y pánico que atravesó y agradeció especialmente el cuidado que recibe de su pareja.

"Yo siento que me salvás a diario", le expresó Maria a J Rei, visiblemente conmovida.

La artista explicó que, después de las situaciones que vivió, le quedaron "secuelas mentales y todo" y que todavía puede sentirse vulnerable, especialmente antes de subir a un escenario. En ese contexto, recordó un episodio ocurrido durante una presentación en España, cuando comenzó a sentirse mal y pensó que tenía la presión baja.

María Becerra se emocionó al hablar de J Rei y destacó su acompañamiento en sus momentos más difíciles

María destacó especialmente la manera en que J Rei se prepara para acompañarla durante sus presentaciones y viajes. "La verdad, con todo lo que él se arma para salir conmigo y cuidarme, como que me salva un montón, de un montón de cosas", contó.

En ese sentido, valoró incluso los pequeños gestos que tiene con ella cuando atraviesa un momento de ansiedad: "Cuando a mí me da un ataque de ansiedad o pánico, lo que sea, vos te encargues de llevar una mochila que pesa 14 kilos pensando en mí, es re lindo. Y me deja tranquila".

El relato de María también se relaciona con una situación de salud que ambos atravesaron en abril de 2025, cuando la cantante debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia tras ingresar a una clínica de Belgrano por un embarazo ectópico que derivó en una grave hemorragia y requirió atención en terapia intensiva.

Tengo un nudo en la garganta, increíble como este HOMBRE la cuida y la salva de todas las maneras posibles%uD83E%uDEF6%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/CHMrsgFyMV — LolaMBecerra (@lofffttttt) August 13, 2026

A partir de aquella experiencia, J Rei comenzó a adoptar una actitud especialmente preventiva y a llevar consigo un denominado "kit táctico" para estar preparado ante diferentes situaciones. Incluso compartió posteriormente contenidos relacionados con supervivencia y preparación durante distintos viajes.

Durante el vivo, más allá de las experiencias difíciles que atravesaron, Maria y J Rei también dejaron en evidencia el amor y la complicidad que mantienen como pareja. Para la cantante, el acompañamiento cotidiano de J Rei se convirtió en una fuente de tranquilidad frente a momentos que todavía pueden generarle temor y ansiedad.