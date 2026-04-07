Maria Becerra se reinventa: del éxito musical a un ambicioso proyecto en la moda íntima

Mientras consolida su lugar como una de las figuras más influyentes del pop urbano, Maria Becerra vuelve a sorprender con una decisión que amplía su horizonte profesional. Con millones de seguidores y una carrera en constante ascenso, la cantante demuestra que su proyección va mucho más allá de los charts.

En un contexto global donde los artistas se convierten en marcas, Becerra se suma a una tendencia que fusiona creatividad, identidad y negocios, llevando su impronta a nuevos territorios.

Un proyecto íntimo con sello personal

En una charla para el podcast Mujeres Que Suenan, la artista reveló su próximo gran paso: el lanzamiento de su propia línea de ropa interior. Lejos de ser una idea pasajera, se trata de un proyecto que viene gestando con entusiasmo y dedicación.

"Estoy diseñando cositas porque quiero sacar una marca de ropa íntima. Me encanta", confesó, dejando en claro que este nuevo desafío la moviliza tanto como la música.

Arte que se transforma en moda

Uno de los aspectos más llamativos del emprendimiento es el proceso creativo detrás de cada prenda. María no solo piensa en diseño, sino también en expresión artística.

"A mí me gusta mucho pintar. Entonces, me gustaría las cosas que pinto y demás, transformarlas en estampas y ver qué puedo hacer", explicó sobre la idea de trasladar sus obras al mundo textil.

De esta manera, la colección buscará destacarse por su originalidad, convirtiendo cada pieza en algo más que una prenda: una extensión de su universo creativo.

Una nueva faceta que entusiasma

El anuncio llega en un momento clave de su carrera, donde combina éxito comercial con una mirada estratégica sobre su futuro. Siguiendo el camino de grandes figuras internacionales, María Becerra apuesta a fortalecer su marca personal con un proyecto que la conecta con su lado más íntimo y artístico.

Aunque todavía no hay fecha confirmada, la expectativa crece entre sus fans, que ya imaginan cómo será esta nueva etapa.

"Recontra la quiero explorar", cerró la cantante, dejando entrever que este camino recién comienza.

Una artista que no deja de evolucionar

Con este nuevo desafío, Maria Becerra reafirma su capacidad para reinventarse y explorar distintos lenguajes creativos. La música sigue siendo su motor, pero ahora suma una nueva plataforma para expresarse.

En una industria donde la versatilidad marca la diferencia, la artista argentina demuestra que su talento no tiene límites y que su identidad puede expandirse mucho más allá del escenario.