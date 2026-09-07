Maria Becerra será la conductora de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música

Maria Becerra sumaría un nuevo desafío a su carrera. Según adelantó Luis Ventura, presidente de APTRA, la artista sería la encargada de conducir la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, una ceremonia que tendrá lugar el próximo 14 de octubre en El Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

La información fue dada a conocer por Ventura durante una entrevista, donde señaló que la cantante argentina estaría al frente de la gala, que reunirá a distintas figuras de la industria musical. La ceremonia se emitiría en vivo por Canal 9.

María Becerra será la conductora de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música

La elección de Maria Becerra llega en un momento de gran actividad para la artista, que continúa con su carrera internacional y se encuentra desarrollando su gira "Quimera", con la que presenta su tercer álbum de estudio.

Actualmente, la cantante se prepara para una serie de presentaciones en Argentina y Latinoamérica. En Buenos Aires tiene previstos ocho shows agotados en el Movistar Arena, mientras que el tour también contempla nuevas fechas en Uruguay, Chile, Perú y distintas ciudades del interior del país, extendiéndose hasta febrero de 2027.

Mientras avanza con su agenda musical, Becerra se prepara ahora para asumir el rol de conductora en una ceremonia inédita para la industria. La confirmación ya fue realizada públicamente por el presidente de APTRA y solo resta que la propia artista anuncie oficialmente su participación.

Los Premios Martín Fierro de la Música tendrán así su primera edición el 14 de octubre, con Maria Becerra como figura central de una noche que buscará celebrar a los protagonistas de la escena musical argentina.