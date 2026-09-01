Maria Becerra y su look en modo Gimnasia y Esgrima La Plata: "Son mis colores favoritos"

Maria Becerra volvió a llevar una parte de su identidad a uno de los escenarios de su gira. La cantante argentina compartió con sus seguidores un look inspirado en Gimnasia y Esgrima La Plata, club del que se reconoce hincha y cuyos colores forman parte de sus preferencias desde su infancia.

La artista mostró el vestuario en sus redes sociales y explicó que se trata de una propuesta especialmente pensada para sus presentaciones. El azul y el blanco fueron los grandes protagonistas de un outfit que, además de acompañar su puesta en escena, funcionó como una nueva muestra de su cariño por el Lobo.

El look de María Becerra inspirado en el Lobo

Al presentar el vestuario, María Becerra explicó que se trata de uno de los looks que utiliza durante su gira y destacó la importancia de aparecer frente al público con una propuesta acorde a la magnitud de sus shows.

"Este es el look de gira, de show, bien mostra, como amerita la ocasión, porque vamos a cantar para mucha gente y los tenemos que hacer perrear, ponerse borrachos, llorar un poco", expresó la cantante.

Luego reveló el detalle que convirtió al conjunto en algo todavía más especial para ella: sus colores.

"Este look lo hizo un diseñador de España, de azul y blanco, porque yo soy de Gimnasia y Esgrima La Plata y son mis colores favoritos", contó.

De esta manera, el vestuario no solo responde a la estética de sus presentaciones, sino que también incorpora una referencia directa a una de las pasiones que la artista lleva desde hace años.

"María Becerra"



Porque mostró en Vogue uno de los looks que utiliza durante su gira.

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El vínculo de Maria Becerra con Gimnasia

El fanatismo de La Nena de Argentina por el Lobo no es nuevo. La cantante habló en diferentes oportunidades sobre su relación con el club y dejó en claro que se trata de un sentimiento que forma parte de su historia familiar.

En 2022, durante una visita al Estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como El Bosque, la artista participó de un video realizado junto al club y contó cómo nació su pasión por el Lobo.

"Soy hincha de Gimnasia desde la cuna, fuerte. Por mi mamá, que es de La Plata", había declarado en aquella oportunidad.

El video rápidamente se difundió a través de las redes oficiales de Gimnasia y también fue compartido por Becerra en Instagram. Durante aquella visita, la cantante recibió una camiseta y una ovación por parte de los hinchas.

Maria Becerra y su fanatismo por Gimnasia

Maria Becerra y su fanatismo por Gimnasia

El azul, su color favorito desde chica

En otra entrevista, la artista también explicó por qué el azul ocupa un lugar especial entre sus colores preferidos.

"El azul es mi color favorito porque yo soy del Lobo, que es un equipo de Argentina. Gimnasia y Esgrima La Plata... ¡Lobito! Y los colores azul y blanco, entonces desde chiquita mi color preferido es el azul", afirmó.

Sus palabras volvieron a circular entre los fanáticos del club, que compartieron el fragmento en redes sociales. La propia cantante también lo reposteó en sus historias de Instagram y, durante su gira, aprovechó para dejar otro mensaje dedicado al equipo: "Aguante el Lobo".

Así, incluso mientras desarrollaba su carrera musical fuera del país, Becerra mantuvo presente su identificación con el club de La Plata.

Maria Becerra y su fanatismo por Gimnasia

Una pasión que también se convirtió en legado familiar

El vínculo con Gimnasia también tiene un componente familiar muy fuerte para Maria Becerra. El año pasado, la cantante recibió su carnet oficial de socia del club y decidió compartir el momento con sus seguidores.

Junto a fotografías familiares y otras imágenes relacionadas con Gimnasia, publicó un mensaje cargado de emoción:

"Gracias, mi club hermoso... Es la herencia más linda que nos dejó mi abuelo".

La frase mostró otra dimensión de su relación con el Lobo: más allá del fútbol, el club aparece ligado a los recuerdos familiares y a un sentimiento que pasó de generación en generación.

La publicación generó numerosas interacciones entre los hinchas de Gimnasia, que celebraron que una artista de la popularidad de Becerra expresara públicamente su pertenencia al club.

Del escenario a las redes, el Lobo siempre presente

Con este nuevo look, Maria Becerra volvió a encontrar una manera de unir dos aspectos de su identidad: su carrera musical y su pasión por Gimnasia y Esgrima La Plata.

El azul y el blanco, elegidos para uno de sus vestuarios de gira, tienen para ella un significado que va mucho más allá de una cuestión estética. Son los colores de un club con el que se identifica desde chica y que también representa una parte de su historia familiar.

Mientras continúa llevando su música a distintos escenarios, La Nena de Argentina también encuentra espacios para mostrar su pertenencia al Lobo, una pasión que, según sus propias palabras, recibió como una de las herencias más importantes de su familia.