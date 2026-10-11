Marilina Bertoldi contó cómo se sintió al cantar con Lali y Tini: "Me dan amor"

Marilina Bertoldi compartió una reflexión sobre su recorrido en la música después de participar en uno de los shows de Lali Espósito en el Estadio Monumental. La cantante y compositora se sumó al escenario para interpretar "Like a Virgin", de Madonna, en una noche que también contó con la presencia de Tini Stoessel.

Tras esa experiencia, Bertoldi publicó un video en sus redes sociales en el que expresó su felicidad por el recibimiento de las artistas del pop y contrastó esa experiencia con las dificultades que, según contó, enfrentó durante años dentro del ambiente del rock.

"Las chicas del pop me abrieron las puertas"

En su reflexión, la artista recordó los obstáculos que encontró al intentar hacerse un lugar en la escena rockera y destacó la calidez con la que fue recibida por sus colegas del pop.

"Años sufriendo, años siendo ninguneada cuando tocaba la puerta del rock", expresó. Luego, al referirse a la experiencia junto a Lali y Tini, agregó: "Mirá lo fácil que fue. Las chicas del pop y aledaños me abrieron las puertas inmediatamente. Son muy generosas y muy amorosas. Me dan amor, me siento feliz".

Las palabras de Bertoldi pusieron el foco en las diferencias que percibió entre ambos espacios musicales y en la importancia que tuvo para ella sentirse bienvenida en ese encuentro.

¿Marilina Bertoldi se pasa al pop?

Con su habitual ironía, la cantante también bromeó sobre la posibilidad de cambiar de género musical, aunque dejó en claro que mantendría su propia identidad sonora.

"Me paso al pop, ya está. Dejo el rock. Voy a hacer un pop más duro, más oscuro", dijo entre risas.

La participación en el show de Lali abrió así una nueva conversación sobre los vínculos entre el rock y el pop argentino, las oportunidades dentro de la industria y el reconocimiento que reciben los artistas en distintos espacios musicales.