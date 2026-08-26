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Marta Fort defendió a La Joaqui y apuntó contra Luck Ra con una polémica frase

La influencer habló sobre la separación de los artistas en Blender, respaldó a la cantante y cuestionó duramente al cordobés por su comportamiento en las relaciones.

Cecilia Andrea Bello
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La separación de Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien se metió de lleno en la polémica fue Martita Fort, que durante una charla en Blender tomó partido por la cantante y lanzó fuertes comentarios contra el artista cordobés.

La influencer comenzó hablando sobre la diferencia que, según su mirada, existe entre ambos. "Una mujer de barrio se ilusiona y enamora hasta más no poder y, el chabón es un cantante. Todos son gatos", expresó al referirse a la situación sentimental que atravesaron los músicos.

&nbsp;La influencer también se refirió a los rumores que vincularon a Tuli Acosta con el cantante&nbsp;
 La influencer también se refirió a los rumores que vincularon a Tuli Acosta con el cantante 

Fort dejó en claro que siente cariño por La Joaqui y que su crítica está dirigida principalmente hacia Luck Ra. "La quiero un montón a ella, pero él... es un pibe. Es un villero que canta y ella es una mina que canta", sostuvo.

La frase generó repercusión y Marta fue todavía más contundente al cuestionar al cantante por las supuestas infidelidades dentro de ese ambiente. "Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles. ¿O me equivoco?", lanzó durante la conversación.

&nbsp;Martita Fort defendió a La Joaqui y cuestionó duramente a Luck Ra&nbsp;
 Martita Fort defendió a La Joaqui y cuestionó duramente a Luck Ra 

En cuanto a Tuli Acosta, cuyo nombre apareció relacionado con los rumores que rodearon la separación, Fort evitó hacer una acusación concreta y aclaró que desconoce qué ocurrió entre ella y Luck Ra. "No sé qué lore tuvieron, si hubo o no", comentó.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y volvieron a poner el foco sobre una separación que, pese al paso del tiempo, continúa generando versiones y opiniones de distintas figuras del espectáculo.

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